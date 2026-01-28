板垣李光人、“和モダン”テーマにカレンダー制作「特別な装いで皆さまの1年にお供させてください」【コメント全文】
俳優の板垣李光人が、4作目となるカレンダー『板垣李光人カレンダー2026.4-2027.3』（SDP）を3月28日に発売する。それに先立って、表紙2種、特典カット3種が公開された。
【別表紙カット】ラフな姿もかっこいい！めがね姿の板垣李光人
本作は、情緒ある和のロケーションと、洋風のスタイリングを融合させた“和モダン”をテーマに制作。畳や障子から差し込む柔らかな光に包まれた和の空間で、洋装をまとった板垣がたたずむ、静と動、和と洋が美しく調和した、これまでにない1冊に仕上がっている。
撮影は、縁側や庭園、畳の和室など、情緒あふれる和のロケーションを中心に行われた。伝統的な空間に、ジャケットや鮮やかな色合いのニット、柄物のアウターといった洗練された洋のスタイリングを掛け合わせることで、新鮮なコントラストが際立つ世界観を表現している。「俳優・板垣李光人」だからこそ表現できる、クールで凜とした表情はもちろん、ふとした瞬間に見せる柔らかなまなざしや、自然体の所作まで切り取り、“和モダン”の世界が1年を通して堪能できる。
“和”の持つ静けさや余白が、板垣の透明感や繊細さを引き出し、スタイリッシュな“洋”のエッセンスを重ねることで、まるで美術品のような品格のある作品に。“和モダン”な世界観の中で浮かび上がる板垣の魅力が満載となっている。毎月めくるたびに心が整うような、日常にそっと寄り添い、1年を彩るカレンダーとなっている。
今回は、通常版表紙・限定版表紙の2種が公開された。通常版表紙は、やわらかなピンクのニットにスカーフを合わせ、こちらを見つめるカット。リラックスした柔らかな雰囲気の中に、凜としたまなざしが印象的な1枚となっている。限定版表紙は、一転、ブラックコーデにめがね姿のラフな表情を切り取った。
購入者特典は、オリジナルスクエアステッカー（全3種）。スマホサイズで持ち歩ける、ファン必携の特典となる。
また、東京・大阪で発売記念イベントも開催する。
【コメント全文】
今年もカレンダーを発売することになりました。日本らしい居住空間を舞台に、終始静々とした雰囲気の中、どこか心あたたまる空気をまといながらの撮影でしたが、完成した作品にもその空気感はよく表れていると思います。各部署お力添えのもと、すばらしいものが出来上がりましたのでぜひ、この特別な装いで皆さまの1年にお供させてください。
