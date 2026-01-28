防カメ意識か…四つんばいで侵入して工具盗み出す　センサー反応し“直立不動”になる様子も　東京・青梅市

東京・青梅市にある住宅のガレージで真夜中に目撃されたのは、そろーりそろりと四つんばいで侵入する人物。

被害総額100万円以上、工具泥棒の一部始終です。

2025年12月28日の午前1時過ぎ、フードをかぶり手には懐中電灯、音を立てないようにして現れた犯人は、画面右上のほうをちらり。

なぜ、このような格好をしているのでしょうか。

この人物は、出入り口付近に設置された防犯カメラを意識しているようにも見えます。

しかし、センサーライトが反応。

犯人は立ち上がり、直立不動の状態に。

顔を上げた際に、フードの隙間から少しだけ表情も確認でき、防犯カメラがもう1つあったことに気づいたようです。

すると開き直ったのか隠れるのをやめ、堂々と奥へ。

その数分後、工具が入ったケースを手に姿を消しました。

盗んだのは建築作業用の電動工具や機械など8点ほど。

被害者によると、その総額は150万円くらいだといい、「仕事用の工具一式を盗まれた。とにかく返してほしい」と話しています。

警視庁は窃盗事件とみて、犯人の行方を追っています。