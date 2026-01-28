ソフトバンクは２８日、春季キャンプ参加メンバーを発表した。東浜巨、Ｌ．モイネロ、藤井皓哉、Ｒ．オスナ、Ｄ．ヘルナンデス、松本裕樹、嶺井博希、山川穂高、今宮健太、中村晃、牧原大成、近藤健介、柳田悠岐の１３選手はＳ組として、２月１４日の第４クールから全体に合流する。

Ａ、Ｂ組分けは以下の通り。

◇Ａ組

【投手】（１６人）

Ｃ．スチュワートＪｒ、上沢直之、津森宥紀、徐若熙、大津亮介、大江竜聖、中村稔弥、尾形崇斗、杉山一樹、前田悠伍、伊藤優輔、大関友久、松本晴、上茶谷大河、木村光、Ａ．アルメンタ

【野手】（１８人）

渡邉陸、谷川原健太、海野隆司

川瀬晃、Ｊ．ダウンズ、栗原陵矢、庄子雄大、廣荑隆太、イヒネイツア、井上朋也、野村勇

周東佑京、正木智也、柳町達、笹川吉康、秋広優人、山本恵大

◇Ｂ組

【投手】（１９人）

稲川竜汰、鈴木豪太、岩井俊介、大山凌、木村大成、大野稼頭央、岩崎峻典、村田賢一、大竹風雅、相原雄太、岡田皓一朗、藤原大翔、大矢琉晟、山崎琢磨、張峻瑋、Ｌ．ロドリゲス、長水啓眞、内野海斗、Ｄ．サルディ

【野手】（１４人）

藤田悠太郎、大友宗

石塚綜一郎、高橋隆慶、広瀬結煌、佐倉俠史朗、中澤恒貴、山下恭吾、西尾歩真

緒方理貢、川村友斗、大泉周也、桑原秀侍、鈴木貴大、佐藤航太

◇Ｓ組（１３人）

東浜巨、Ｌ．モイネロ、藤井皓哉、Ｒ．オスナ、Ｄ．ヘルナンデス、松本裕樹、嶺井博希、山川穂高、今宮健太、中村晃、牧原大成、近藤健介、柳田悠岐