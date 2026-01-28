シベリアンハスキーと赤ちゃんの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万3000回再生を突破し、「なんて微笑ましい光景」「大好きすぎるんですね」「なんてリッチなお昼寝空間…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんがなかなか寝ないので『2匹のハスキー犬に預けてみた』結果…思わず頬が緩む『微笑ましい光景』】

寝かしつけを頼んでみたら…？

YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」の投稿主さんは、現在育児中。この日は、赤ちゃんのお昼寝に苦戦していたといいます。寝る気分ではなかったようで、ママが抱っこしてあやしてもなかなか眠らなかったとか。

気分転換に、シベリアンハスキーのもんちゃん＆にこちゃんと遊んでみることにしました。2匹がいる部屋に入ると、2匹とも大喜び！！もんちゃん＆にこちゃんは、赤ちゃんのことが大好きなのだといいます。まだ若いにこちゃんは、赤ちゃんにワンワン吠えて早速怒られてしまうほどだったそう。

嬉しくてワンプロが勃発！！

赤ちゃんの登場にテンションが上がった2匹は、そのままワンプロを始めてしまいました。シベリアンハスキーのワンプロは迫力満点。赤ちゃんも、刺激が強すぎて更に眠気が冴えることに…。

もんちゃんは切り替えが早いタイプのようで、ワンプロが終わると休息モードに。にこちゃんも、落ち着くよう言われて素直にお座り。赤ちゃんをクッションの上に置くと、その両隣を守るように2匹が腰を下ろしたそうです。しかし、2匹の寝かしつけがあっても、赤ちゃんはまだ眠くならないのでした。

微笑ましい光景にほっこり

赤ちゃんをクッションから上げると、2匹は「寝かしつけ」が終わったと勘違い。再びワンプロを始めてしまったそうです。2回戦は1回戦以上に白熱し、赤ちゃんも目をぱちくり。刺激が強すぎる2匹の戦いに釘付けになっていたといいます。

20分間もワンプロを続けた2匹は、そろって水分補給へ。部屋に戻ってくると、やっと落ち着いて寝かしつけを行うことができました。赤ちゃんをリラックスさせようと頑張るにこちゃんの隣で、もんちゃんはウトウト。結局、赤ちゃんはママの抱っこでやっと眠ることができたとか。

赤ちゃんへの愛があふれる一幕に、見ている方まで癒されてしまいます♡

この投稿には「本当に頼りになりますね」「私もハスキーズに囲まれてお昼寝したい」「妹ちゃんは幸せものですね」などの温かなコメントが寄せられています。

ご家族の微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。