CUBE ENTERTAINMENT所属の新人ボーイズグループ NOWZ（読み：ナウズ）が、初の日本盤EP『NOWZ』を3月4日にリリースする。

11月26日に韓国でリリースした3rdシングル『Play Ball』のクリエイティブが話題となり、12月には2025年7月リリースの1stミニアルバム『IGNITION』のタイトル曲「EVERGLOW」がBillboard『The 25 Best K-Pop Songs of 2025: Staff Picks』に選出されているNOWZ。

本作は彼らの名刺とも言える作品となり、「Bye」などのバイラルヒットを含め、ラッパー YRD Leoを客演に迎えた攻撃的でドラマティックなヒップホップナンバー「AMMO （feat. YRD Leo）」や、3rdシングル『Play Ball』に収録されたEDMヒップホップ「HomeRUN」、オールドスクールヒップホップ「GET BUCK」、バラード「名付けられていない世界へ」等を収録。さらに、同事務所に所属するi-dleのYUQI（ウギ）が作詞作曲した「自由に羽ばたいて」の日本語バージョンを含む、合計5曲が収められる。

本作品には歌詞ブックレット（20ページ）、トレーディングカード（全10種のうちランダム1枚）、ロゴステッカーの特典が封入。本日から音楽配信サービスのApple Music、Spotify、Amazon Musicで配信前の楽曲を事前にライブラリ予約できるPre-Add／Pre-Saveも開始しており、ジャケット写真も公開された。さらに、店舗別購入特典の絵柄と内容も明らかになっている。

また、本作のリリースを記念し、来日ミニライブ＆特典会も開催。3月5日、6日には東京 タワーレコード渋谷店、7日、8日にはららぽーとTOKYO-BAY店にて行われる。イベントの詳細は公式サイト、またはワーナーミュージックのアーティストページで確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）