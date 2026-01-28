大阪府は、令和８年度の高校入試について、今年１月１６日時点の進路希望調査の結果を公表しました。

高校受験１月発表 全校掲載 令和８年度進路希望調査

進路希望調査は、大阪府公立中学校長会が毎年実施しているものです。

それによりますと、大阪府内の中学校を今年３月に卒業する見込みの生徒は６万５１７１人で、少子化の影響を受け、前年の同時期と比べ１６５人減っています。全日制高校を志望する生徒は５万８２８３人でした。

私立校の専願は年々増加

このうち大阪府内の公立高校（全日制）を希望している人は３万６３１７人で、全日制高校希望者に占める割合は６２．３％で、前年同時期調査と比較し１ポイントほど低くなりました。

一方私立高校をめぐっては、私立高校を第１希望とする専願の割合が前年度比０．９４ポイント増の３３．１３％となり、年々増加しています。

大阪府公立中学校校長会によりますと、私立高校の授業料無償化に加え、１回の入試で進学先を決めたいという家庭が増えていることが影響している可能性があるということです。

公立全日制一般入試 倍率は１．０３倍

公立高校全日制の一般入学者選抜では、募集人員１万８６４０人に対し、第１志望者数は１万９２４２人で、倍率は１．０３倍となりました。

進路希望調査≪学科別の倍率≫

（学科：倍率 第１志望者数/募集人員）

普通科 ：1.05倍 18,692人 / 17,800人

文理探究科：1.62倍 908人 / 560人

総合学科 ：0.92倍 2,993人 / 3,240人

普通科単位制：0.85倍 851人 / 1,000人

など

※総合学科はエンパワメントスクール、ステップスクール、クリエイティブスクールを除く

倍率の高い学校はどこ？学校別では茨木高がトップ

学校・学科別では、茨木（文理）２．１２倍が最も高く、次いで春日丘（文理探究）２．０３倍、豊中（文理）１．７７倍などが続きます。

進路希望調査≪倍率トップ３≫

木（文理） ：2.12倍

春日丘（文理探究）：2.03倍

豊中（文理） ：1.77倍

このほか各校の文理学科の倍率は次の通りです。

進路希望調査≪ほか府立高校文理学科の倍率≫

高津（文理） ：１．６９倍

三国丘（文理）：１．４７倍

四條畷（文理）：１．４１倍

天王寺（文理）：１．４０倍

北野（文理） ：１．３６倍

大手前（文理）：１．１７倍

生野（文理） ：１．１６倍

岸和田（文理）：１．１６倍

２０２６年度大阪府公立高等学校入学者選抜の日程は、全日制の一般選抜で３月４日から６日まで出願を受け付け、３月１１日に学力検査、１９日に合格者発表が行われる予定です。