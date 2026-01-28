2026年1月29日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月29日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
仲間以外の人と敵対しがち。ヒステリックにならないで。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
体面にこだわり過ぎないこと。周囲から敬遠されてしまいそう。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
アートスポットに出掛けて。感受性に磨きがかかるはず。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
親戚と連絡を取ってみよう。うれしい情報が待っていそう。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
計画に縛られると苦しくなる暗示。行きあたりばったりが吉！
7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
対人関係に難あり。マイナスになる人との交際は断ち切ろう。
6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
計画的に行動すること。時間のむだは労力のむだに……。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
運気は穏やか。自分のペースでやっていけば大丈夫な日。
4位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
パソコンにツキが。情報を集めるならまずは検索を。
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
物事の成果が上がる吉日。タイミングを重視すること。
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
夢を見失わないで。今日なら実現に1歩近づける暗示が。
1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
眠っていた才能が目覚める運。好きなことに注目しよう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)