今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年1月29日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月29日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


仲間以外の人と敵対しがち。ヒステリックにならないで。

11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


体面にこだわり過ぎないこと。周囲から敬遠されてしまいそう。

10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


アートスポットに出掛けて。感受性に磨きがかかるはず。

9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


親戚と連絡を取ってみよう。うれしい情報が待っていそう。

8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


計画に縛られると苦しくなる暗示。行きあたりばったりが吉！

7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


対人関係に難あり。マイナスになる人との交際は断ち切ろう。

6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


計画的に行動すること。時間のむだは労力のむだに……。

5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


運気は穏やか。自分のペースでやっていけば大丈夫な日。

4位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


パソコンにツキが。情報を集めるならまずは検索を。

3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


物事の成果が上がる吉日。タイミングを重視すること。

2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


夢を見失わないで。今日なら実現に1歩近づける暗示が。

1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


眠っていた才能が目覚める運。好きなことに注目しよう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)