ＭＲＯ北陸放送では選挙にまつわる有権者の素朴なギモンについて、専門家に取材し、見解を聞きました。今回は、冬の寒さや大雪が投票行動に与える影響、そして、SNSを使った選挙活動の影響の大きさについてです。

冬の選挙投票のハードルについて有権者に話を聞きました。

39才女性「子連れやと影響するんじゃないか。連れて行かないといけない投票にも。」74歳男性「老人、シニア層がどんな行動をするか」

50代女性「受験生いると大変、ちょっとどうかなと。体調管理も含めて自分自身が大変なので。」

専門家「大雪だった2014年の衆院選は全国的に前後最低の投票率に」

27日公示された真冬の衆議院選挙。石川県内では、この時期の寒さと天候が、選挙活動や投票率にも影響を及ぼすのではないかと見られています。

そもそも冬の寒さや大雪は選挙活動や投票率に影響するのか。

政治学が専門の金沢大学・岡田浩教授は、2014年12月の衆議院選挙を例に挙げます。

金沢大学・岡田浩教授「2014年の衆議院選挙が雪の地域が多く石川県内でも雪が降り全国的に戦後最低の投票率を記録した。雪が降っていたり非常に寒かったりするとなかなか屋外での選挙活動ができない。」

街頭演説など屋外の選挙活動が制限され、有権者の投票意欲も低調になる傾向を指摘します。

金沢大学・岡田浩教授「どうしても有権者の心理的な投票のコストが高まって棄権が多くなってしまうことが考えられる。投票率が下がる可能性があると思う。」

また、SNSを駆使した選挙活動。2013年に解禁されて以降、近年は勝敗を分ける重要なツールになりつつあります。

SNS戦略の影響について有権者に聞いてみると・・・

74歳男性「そりゃもう一番でしょ、今若い人から皆見てる。かなり影響及ぼすんじゃないか。」

20歳男性・金沢「色んな人がいいねしていたり引用している投稿、そういう情報が一番影響受ける。」

50代女性「インスタ、そのへんもよく見てる。今どきそういうのを活用する人の方が有利に立つかなと思う」

こうした影響が真冬の時期と重なり、浸透を深める可能性があると岡田教授は分析します。

金沢大学・岡田浩教授「2014年（の衆議院選挙）と直近2024年、この10年間でどう選挙活動の在り方が変わってきたか、ネットの選挙運動を見たという人は2014年の衆院選には6.6%。その10年後の2024年には20.2%。15ポイント近く増えている。政党のテレビCMを見たという人は2014年は28.5%。2024年には25.6%。若干減っている。かなり選挙活動の在り方も10年間で変わっている。」

超短期決戦の衆議院選挙。各政党や候補者、そして有権者にとっても、これまでほとんど経験がない状況の中で、最善策を模索しながら国政選挙に向き合うことになりそうです。