「刺激的すぎます」柴咲コウ＆赤楚衛二、裸で混浴!? 「これはあかんやつ」「お美しいお体が見えてる」
Netflix Japanの公式X（旧Twitter）アカウントは1月27日、投稿を更新。映画『余命一年、男をかう』のファーストルックを解禁し、反響を呼んでいます。
【写真】柴咲コウ＆赤楚衛二が裸で混浴!?
SNS上では「解禁待ってました！」「いきなり入浴シーン？」「刺激的すぎます」「こんなコウ様を見れる日が来るとは！」「めちゃくちゃびっくりした！」「これはあかんやつ」「お美しいお体が見えてる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「こんなコウ様を見れる日が来るとは！」同アカウントは、映画『余命一年、男をかう』の制作発表およびファーストルックを解禁。ダブル主演となる俳優の柴咲コウさん、赤楚衛二さんが裸で同じ浴槽に入っている刺激的なショットです。気になる内容については「余命1年とがん宣告された独身女性が金欠ホストを“買う”！？ 涙と笑いで心揺さぶる異色のラブストーリー誕生！」と説明しています。
柴咲さん＆赤楚さんのコメントも！また、キャストとスタッフのコメントも発表。柴咲さんは「原作を読み、『あ、この役やりたい』と直感的に思いました」と、赤楚さんは「人と過ごすことで自分が変化していく、そんな前向きなテーマが描かれた作品です。将来への不安や葛藤を抱える方々の光になったら嬉しいです」と述べています。全文が気になった人は投稿をチェックしてみてくださいね。
