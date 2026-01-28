1万円超えの恵方巻き、大阪・梅田に登場へ “衝撃カラー”＆食パンの恵方巻も…『阪神の恵方巻2026』注目メニュー
大阪・阪神梅田本店は、節分にあわせて2月3日に『阪神の恵方巻2026』を開催する。1万円超えの恵方巻きや、米の代わりに食パンや、衝撃カラーのものなど多彩なバリエーションをそろえる。また、「恵方巻みくじ」を初企画し、オリジナルのおみくじで、食べる瞬間だけではなく選ぶところから盛り上げる。
【写真多数】衝撃カラーの青い恵方巻 食パンの恵方巻も…多彩なバリエーション
■1万円越えも！ズワイガニやウニなど豪快に詰めた“夢の恵方巻”【地下1階 生鮮売場】
「魚くみ」
一巻入魂！豪華絢爛海鮮巻
（直径6×長さ30センチ）1万1880円 販売予定数10（阪神梅田本店限定）
本マグロの大トロ、愛媛県産の戸島一番ブリに愛鯛、北海道産いくらに加え、本ズワイガニ、鰻、数の子、ボイルえびも入れて、8種の具材を豪快に詰めた。
「阪神髭定（さかな屋の寿司）」
大漁北海巻
（直径8×長さ18センチ）3501円 販売予定数200
ズワイガニ・ウニ・数の子・帆立・サーモン・筋子など豪華な北海ネタが盛りだくさん。
「魚くみ」
カニがたっぷり入った北海海鮮恵方巻
（直径6×長さ22センチ）4320円 販売予定数50
ズワイガニがふんだんに入ったボリュームのある1本。
「阪神髭定（さかな屋の寿司）」
海鮮恵方巻
（直径6×長さ18センチ）1498円
7種のネタを巻いた「阪神髭定」で長年愛される人気の恵方巻。
■衝撃のカラー！お米の代わりに食パン！海苔で巻かない！など、変わり種も【地下1階 生鮮・惣菜売場】
「チェディルアン」
トムヤムシュリンプの恵方巻
（直径5.5×長さ17センチ）990円 販売予定数30（阪神梅田本店限定）
「ロートレシピ」
野菜で巻いた色鮮やかな海鮮恵方巻
（直径5×長さ18センチ）1404円 販売予定数40（阪神梅田本店限定）
「ダイヤ製パン」
カツとローストビーフの恵方巻サンド（ハーフ）
（直径5×長さ10センチ）1048円 販売予定数30
「豆狸」
特選豆狸信田巻（ハーフ）
（直径6×長さ9センチ）918円 販売予定数70
「RF1」
野菜と愉しむ 海老とアボカドの福恵方巻き
（直径4×長さ19センチ）1670円 販売予定数15
「魚くみ」
大トロたっぷり海鮮豪華巻
（直径5×長さ5センチ、3個入り）2981円 販売予定数50
