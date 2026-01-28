打ち砕かれた期待

「長いトンネルの先に、かすかな光が見えたと思っていたんですけども、それは幻でした。裁判長の歴史的な英断に期待していたんですけれども、大きな期待はずれでした」

【写真を見る】「お前たちは人間じゃない…突き付けられた」「何一つ判断を示していない」落胆する支援者達 ハンセン病巡る「菊池事件」弁護団は即時抗告へ

こう落胆したのは、国立ハンセン病療養所 菊池恵楓園で自治会長代行を務める太田明さんです。

今日（1月28日）午前、太田さんは菊池恵楓園の近くの墓に手を合わせました。

ハンセン病の元患者たちが「隔離政策が生んだ最大の冤罪」と訴える「菊池事件」の再審請求。

再審を求める活動を続けながらも、去年亡くなった自治会長の志村康さんに、今日の決定を見届けると伝えるためです。

国立療養所菊池恵楓園入所者自治会 太田明 会長代行「がんばります。見守ってください」

「しっかりと結果を見届けたいと思います。終わればまた、改めて報告をしたいと思います」

ただ、午後に熊本地裁が下した決定は、太田さんや志村さんが期待したものではありませんでした。

熊本地裁 再審請求を「棄却」

――志村さんにはどのように伝えますか？

太田会長代行「（大きな溜息）…すぐには報告したくないですね。この結果を。時間をおいて伝える」

弁護団の共同代表を務める徳田靖之弁護士は。

弁護団共同代表 徳田靖之弁護士「裁判所が自ら憲法違反を犯しておいて、憲法違反があったことを認めておいて、そのうえで裁判のやり直しをしない。はたして日本の裁判所は、裁判所たり得るのでしょうか」

また、再審請求を支援し続けたハンセン病の元患者は。

ハンセン病違憲国家賠償請求訴訟 全国原告団協議会 竪山勲会長「この判断は、『お前たちは人間じゃないんだよ』『それでいいんだよ』『何を生意気なことを言っているんだ』という意味。そういう刃を裁判所から突きつけられたような気がする」

弁護団 即時抗告へ

その後、弁護団は記者会見を開きました。

徳田弁護士は今回の決定について「憲法的再審事由が認められるケースについて示された初の法的判断」とする一方で、「裁判所が犯した過ちを正面から認めて問いただすべき、という私たちの問いかけに、この程度の応え方しかできないのか」と批判しました。

また、弁護団が今回示した「殺害された男性の肋骨に形成された傷が凶器と矛盾する」とする新たな証拠について、「裁判所は何一つとして判断を示していない」と非難しました。

弁護団 徳田靖之共同代表「この決定は再審請求を棄却するという結論を先取りして、それを正当化する理屈を並べただけということが典型的に表れている」

弁護団は今後、この決定を不服として即時抗告を行うとしました。