ハンセン病とされた男性が殺人の罪に問われ、隔離された「特別法廷」で死刑判決が下され、執行された、いわゆる「菊池事件」について、熊本地方裁判所は1月28日、再審（裁判のやり直し）の請求を退ける決定を出しました。

弁護側はどういった理由で、再審請求をしていたのでしょうか。

2つのポイントを整理

弁護団共同代表 徳田靖之弁護士によりますと、弁護側の主張は主に次の2点です。

「死刑執行された男性は、そもそも犯人ではない」

「憲法違反の下で行われた裁判は無効」

具体的に2つの争点と裁判所の判断を整理します。

具体的には？

【1】憲法違反を理由に再審が開始できる？

被告の男性が裁かれた特別法廷は、「ハンセン病は恐ろしい伝染病である」という誤った認識の元で、隔離して開かれたものです。

法廷では、裁判官・検察官・弁護人までもが白い予防衣を着ていました。

2020年に熊本地裁が「特別法廷は憲法違反」と判断したことを受け、弁護側は「そもそも憲法に違反した手続きによる判決は無効だ」と訴えていました。

これに対し熊本地裁は「裁判の手続きに憲法違反やその疑いがあるとしても、これまでの証拠に影響を与えるものではなく、再審を開始すべきとは認められない」と判断しました。

裁判所の判断

【2】凶器は「短刀」だったか

弁護側は「凶器とされる短刀では、被害者の肋骨の傷はできない」などと主張しました。

裁判所はこの短刀が凶器であることについて「矛盾しないと見るのが自然」として退けました。

結果として、憲法違反の手続きであったことは認めつつも、それが「無実を証明する新証拠には当たらない」として、再審の扉は開きませんでした。