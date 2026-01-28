74年前に起きた「菊池事件」。殺人の罪に問われた男性が、ハンセン病を理由に隔離された「特別法廷」で死刑判決を受け、1962年に刑が執行されました。

その後、遺族が求めた再審＝裁判のやり直しについて、熊本地裁は28日、再審を認めない決定をしました。



「菊池事件」は今から74年前（1952年）、県の北部で役場職員が殺害され、ハンセン病とされた当時29歳の男性が殺人の罪に問われたものです。男性の裁判は、ハンセン病を理由に隔離された「特別法廷」で開かれました。証拠品は箸で扱われ、弁護人は無罪を争うことなく死刑が確定。1962年に執行されました。





しかし熊本地裁が2020年、この特別法廷を憲法違反と判断したことから、遺族が4回目の再審を求めていました。日本では、死刑が執行された後に再審が認められたケースはありません。弁護側は「憲法違反の裁判はやり直すべき」と訴えたほか、新たな証拠として「有罪の根拠とされた凶器や親族の供述には矛盾点がある」とする鑑定書を提出。検察側は、「憲法違反で再審は認められない」などと反論しました。「開かずの扉」は開くのか。

■再審弁護団・徳田靖之共同代表

「きょうは一日、歴史的な一日を皆さんとともに過ごしていきたいと思います」



そして午後2時。注目の判断は。熊本地裁が決定書を交付しました。



■山本紗英子アナ

「不当決定です。憲法的再審事由認められずの旗が掲げられました」



再審開始は認められませんでした。決定書で熊本地裁の中田幹人裁判長は、弁護団が提出した凶器が遺体の傷と矛盾するという鑑定書について「鑑定の証明力は限定的と解さざるを得ない」と判断。親族の供述が警察に誘導されたものだとする鑑定書についても「核心部分の信用性を打ち消すものではない」として、いずれも無罪を言い渡すべき新たな証拠とは認めませんでした。



もうひとつの争点が、「特別法廷は憲法違反であり裁判をやり直すべき」としていた弁護団の主張です。中田裁判長は、確定判決の手続きにハンセン病差別を理由とする憲法違反の疑いがあると認めました。一方で「確定判決の証拠に変わりはないから、憲法違反が重大な事実誤認をきたすものとは認められない」として、憲法違反を理由とする再審開始は認めませんでした。



■菊池恵楓園入所者自治会・太田明会長代行

「画期的な歴史的な判断をしてくれると思ったんですけど残念です、厳しいですね」



弁護団にとって、いずれの主張も退けられる厳しい決定となりました。



【スタジオ】

開かずの扉は開きませんでした。



（花木瞳記者）

改めて、再審請求の条件を見てみます。刑事訴訟法には「無罪を言い渡すべき証拠を新たに発見したとき」などと明記されています。今回、弁護団は再審の理由として「新たな証拠」と「憲法違反」の2つを主張しましたね。



まずは「新たな証拠」です。弁護側は確定判決で有罪の根拠となった「凶器」と、男性から犯行を告白されたとする親族の供述について、新たな鑑定書をもとに信用できないと主張しました。しかし、熊本地裁はいずれも確定判決を覆すほどの証拠ではないと断定し、確定判決の事実を揺るがすものではないと否定しました。



――もうひとつの主張が「特別法廷は憲法違反であり、裁判をやり直すべき」というものでしたね。



この点について、熊本地裁は特別法廷にはハンセン病差別を理由とする憲法違反の疑いがあると認めたんですが「この憲法違反が男性を有罪とする事実に影響を与えるものではない」として、弁護団の主張を退けました。



――このため、憲法違反は再審開始の理由にならないとされたのですね。



一方で決定では「憲法違反が重大な事実誤認をきたす場合には、再審を開始すべき余地がある」として、憲法違反が再審開始の理由になる余地を残しました。



――弁護団にとっては、厳しい判断となりましたね。



一方、熊本地検の加藤和宏次席検事は「請求棄却の結論は妥当と考えている」とコメントしました。28日の決定を受けて、弁護団は記者会見を開きました。



■再審弁護団・徳田靖之共同代表

「ふざけるなと言いたい。自分たちが過去に犯した過ちを正面から認めてこの程度の答えかたしかできないのか。どんなに長くなりどんな難に満ちた戦いであろうと、Fさん（男性）の無実を明らかにするまでは最後まで戦いたいと思う」



――菊池事件の再審請求は今後どうなるのでしょうか。



弁護団は、28日の決定を不服として「即時抗告」する方針です。次は福岡高裁で再審を認めるかどうか検討が行われることになり、その決定に弁護団や検察側が不服があれば最高裁に舞台が移ります。再審請求している遺族は高齢で、もし亡くなってしまった場合は再審手続は打ち切られてしまいます。弁護団は、少しでも早い再審開始を求めています。

