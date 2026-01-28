『news every.』では28日から「投票前に考える 政党フカボリ」と題して、衆議院選挙の参考になるよう、11党の現状や課題について、シリーズでお伝えしていきます。初日は、自民党をフカボリします。

■高市人気に比べ低迷する自民党の支持率

28日、北の大地・北海道に降り立った高市首相。看板政策である「責任ある積極財政」をアピールし、党や候補者への支持を訴えました。

衆院選公示日の27日は、保守的な、いわゆる高市カラーの政策も訴えました。

高市首相（27日 秋葉原駅前）

「日本国旗を損壊してもまったくご沙汰なし。変じゃないですか」

集まった人たちに聞いてみると、見えてきたのは…。

──自民党を支持？

高市首相を支持

「自民党自体はそんなに」

高市首相を支持

「自民党は…と思うけど、今回自民が勝たないと『首相やめちゃう』と言っているので」

■若者に聞いた「自民党」支持が低いワケ

発足以降、高い支持率を維持する高市内閣。最新の世論調査では、支持率69％。中でも18歳から39歳までの支持は79％と、若い世代に強く支持されています。一方で、自民党の支持率は35％。若い世代は29％にとどまっています。

課題は、高市人気に比べ低迷する自民党の支持率。中でも高市首相には集まる若者の支持が、自民党となるとついてきません。

なぜなのでしょうか？

「自民党の人はみんなこう考えているというのが、はっきり伝わっていないので、党として応援しづらい。（高市首相は）何をおっしゃりたいか分かる」

「右左（保守・リベラル）というのは、あまりないのかなと思う。今はSNSとか若者特有のものがあるので、若者に刺さるキャラクターというか、そういう政治家に惹かれる人が多い」

■自民党の広報本部長は…

こうした現状を受け、どう自民党への支持につなげるのか？

公示前、自民党の広報本部では、鈴木貴子本部長を中心に広報用の動画制作が行われていました。

鈴木貴子広報本部長（23日）

「音楽はこれはまだ調整が？ 首相の言葉が、特に文末しっかりと。『決断します』とかも、ちゃんと聞こえるような」

高市首相のメッセージが明確に伝わるよう、細かな調整を行っていました。

鈴木貴子広報本部長

「保守だリベラルだという、自らをカテゴライズして考えてる方もいらっしゃらないと思うし、もっと感覚的なところで見てらっしゃる方もいると」

自民党を取材する記者は…。

日本テレビ政治部 自民党担当 大神櫻子記者「高市首相への人気をひもとくと、高市カラーといわれる保守政策より、明るいキャラクターや分かりやすいメッセージへの期待が高まっていることが分かります。一方で、自民党の岩盤とされた保守層を取り戻す訴えも必要で、バランスをとりながら両立していけるかが、選挙結果を左右することになります」