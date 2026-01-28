WE¥ê¡¼¥°¡¢¼«ÎÏ·Ð±Ä¤Ë¡Ö¤á¤É¡×¡¡Ìî¡¹Â¼¥Á¥§¥¢¡¢Á°¸þ¤¤Ë¸ì¤ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¤ÎWE¥ê¡¼¥°¤ÎÌî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¤¬28Æü¡¢Íý»ö²ñ¸å¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥ê¡¼¥°¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤Ë´Ø¤·¡Ö1Ç¯È¾Á°¤¯¤é¤¤¤Î´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤«¤é¡Ê½¢Ç¤¡Ë2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢WE¥ê¡¼¥°¤¬¼«ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡WE¥ê¡¼¥°¤Ï2024Ç¯9·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ìî¡¹Â¼¥Á¥§¥¢¤Î²¼¡¢ºâÀ¯²þÁ±¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯7·î¡Á25Ç¯6·î¤Î·è»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¨»¿¶â¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Ç·Ð¾ï¼ý±×¤¬Áý¤¨¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤«¤é¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë4²¯±ßÄ¶¤ÎÊä½õ¶â¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¿¡£Ìî¡¹Â¼¥Á¥§¥¢¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£