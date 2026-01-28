お笑いコンビBL、“押し倒し”＆2度のキスに「美しすぎる」と反響【センプラ 相方が親友で時どき恋人】
【モデルプレス＝2026/01/28】DMM TVの新サービス「DMMショート」にて配信中の縦型ショートドラマ「センプラ 相方が親友で時どき恋人」（全30話）。俳優の石川悠人、元之介のキスシーンに反響が寄せられている。＜※1話〜28話のネタバレあり＞
【写真】注目のイケメン俳優、鍛えられた上裸姿
本作は、DMMグループのデジタルコミック出版社「CLLENN」発行の「センプラ 相方が親友で時どき恋人」（原作：河飯じろう氏）をショートドラマ化。友達であり、相方であり、そして恋人でもある複雑な関係の2人の感情を繊細に描き、BLコミックファンからも熱い支持を得ている人気作だ。
陽キャイケメン芸人の長崎佑太郎役を演じるのは、ABEMA「今日好きになりました。」（2021年）への出演で話題となり、SNSフォロワーが急増した若手俳優・石川。佑太郎の相方・武井周作役を、容姿端麗なルックスでモデル、俳優として活躍する元之介が務める。
コンビでありながら“恋人”という関係性も持つ、お笑いコンビ・センチュリープラント（通称：センプラ）の佑太郎と武井。「ゴッド・オブ・コント」決勝進出を機に知名度が急上昇し、活動は順調に進んでいく。
ある日、武井が佑太郎の部屋を訪ねると、血を流して倒れている佑太郎を発見。実際はドッキリだと判明したが「泣いてたやろ？」「ほんまに俺が死んだと思った？」と佑太郎が茶化すと「そうだよ。本当に死んだかと思った」と真剣な表情で伝える武井。そんな彼を見て、佑太郎のスイッチが切り替わり、武井を押し倒し2度のキスを交わした。
この展開にネット上では「佑太郎が無事で良かった」「佑太郎のおふざけモードからの真剣な表情にグッときた」「真っ直ぐな武井が可愛い」「キスシーンが美しすぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：DMMショート
【Not Sponsored 記事】
【写真】注目のイケメン俳優、鍛えられた上裸姿
◆「センプラ 相方が親友で時どき恋人」
本作は、DMMグループのデジタルコミック出版社「CLLENN」発行の「センプラ 相方が親友で時どき恋人」（原作：河飯じろう氏）をショートドラマ化。友達であり、相方であり、そして恋人でもある複雑な関係の2人の感情を繊細に描き、BLコミックファンからも熱い支持を得ている人気作だ。
◆「センプラ」佑太郎（石川悠人）がピンチ？
コンビでありながら“恋人”という関係性も持つ、お笑いコンビ・センチュリープラント（通称：センプラ）の佑太郎と武井。「ゴッド・オブ・コント」決勝進出を機に知名度が急上昇し、活動は順調に進んでいく。
ある日、武井が佑太郎の部屋を訪ねると、血を流して倒れている佑太郎を発見。実際はドッキリだと判明したが「泣いてたやろ？」「ほんまに俺が死んだと思った？」と佑太郎が茶化すと「そうだよ。本当に死んだかと思った」と真剣な表情で伝える武井。そんな彼を見て、佑太郎のスイッチが切り替わり、武井を押し倒し2度のキスを交わした。
◆石川悠人＆元之介、キスシーンに反響
この展開にネット上では「佑太郎が無事で良かった」「佑太郎のおふざけモードからの真剣な表情にグッときた」「真っ直ぐな武井が可愛い」「キスシーンが美しすぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：DMMショート
【Not Sponsored 記事】