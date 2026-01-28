ソフトバンク２８日、福岡市内で、１軍から４軍のスタッフ、約８０人が一同に会する「プレイボールミーティング」（スタッフ会議）を実施。２月１日から始まるキャンプの振り分けも確認した。

１軍相当のＡ組には日本ハムへ移籍した有原の穴を埋めるべく先発投手を多く招集。新助っ人の徐若熈、プロ３年目の前田悠伍らが抜てきされた。

またベテラン、主力中心のＳ組（原則２月１４日から合流）を昨年に続いて設け、２月１４日から合流させることも決まった。振り分けは以下の通り。

【Ａ組】

▽投手１６人

スチュワート・ジュニア、上沢直之、津森宥紀、徐若熈、大津亮介、大江竜聖、中村稔弥、尾形崇斗、杉山一樹、前田悠伍、伊藤優輔、大関友久、松本晴、上茶谷大河、木村光、アルメンタ

▽野手１７人

渡辺陸、谷川原健太、海野隆司、川瀬晃、ダウンズ、栗原陵矢、庄子雄大、広瀬隆太、イヒネイツア、井上朋也、野村勇、周東佑京、正木智也、柳町達、笹川吉康、秋広優人、山本恵大

【Ｂ組】

▽投手１９人

稲川竜汰、鈴木豪太、岩井俊介、大山凌、木村大成、大野稼頭央、岩崎峻典、村田賢一、大竹風雅、相原雄太、岡田皓一朗、藤原大翔、大矢琉晟、山崎琢磨、張峻瑋、ロドリゲス、長水啓真、内野海斗、サルディ

▽野手１５人

藤田悠太郎・大友宗、石塚綜一郎、高橋隆慶、広瀬結煌、佐倉俠史朗、中澤恒貴、山下恭吾、西尾歩真、緒方理貢、川村友斗、大泉周也、桑原秀侍、鈴木貴大、佐藤航太

【Ｓ組】

▽投手６人

東浜巨、モイネロ、藤井皓哉、オスナ、ヘルナンデス、松本裕樹

▽野手７人

嶺井博希、山川穂高、今宮健太、中村晃、牧原大成、近藤健介、柳田悠岐