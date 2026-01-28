２８日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金 後１：００）に、結婚５０周年を迎える俳優の岩城滉一（７４）と妻でタレントの結城アンナ（７０）が出演。ともに７０代となり、以前と変わった生活を語った。

結城がモデルをしていた高校生の頃に出会い、２０歳で結婚。すぐに生まれた長女は今年で５０歳になるという。かつての岩城は、結城が午後９時頃に寝た後に東京・銀座に出かけ朝まで飲み、５時頃に帰宅するような生活だったが、今は逆に岩城も９時頃には寝て朝５時頃に起きるような生活だという。「ほとんど家でゴロゴロしてますね。なんかもう面倒くさくて」「ここんとこは、家でテレビ見てるのが幸せ」と話した。

それでも、バイクのレースには出場中で、昨年１１月には７４歳にして優勝を果たした。しかし、優勝したことを結城には告げず、雨の中で転倒して指を骨折した際も「ちょっと、ドアに挟んで…」とごまかしたという。骨折した左手人さし指はまっすぐにならず、今も関節が曲がっているが、結城は「（指が）なくならなくて良かったじゃない」とポジティブ。そんなところが円満の秘密のようだ。

黒柳徹子から「“終活”を始めてるんですって？」と問われると、「時計が好きだったので、（集めた時計を）友人にあげたりだとかですね」と岩城。昨年は「手すりのある階段から落っこちて大ごとになったんですよ」と明かし、「そういうトシなんだなって。今が幸せだからそれでいいかなって」と語った。