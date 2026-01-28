ÊÔ½¸Ä¹No.1¤Ëµ±¤¯¤Î¤ÏÃ¯¤À¡ª¡©Á´12²ó¤ÎÏ¢ºÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÚWATWING¡Û¤¬¡È»×¤¤½Ð¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë♡
WATWING¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂç¿Íµ¤Ï¢ºÜ¤â¡¢Á´12²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤Ä¤¤¤ËÅêÉ¼¡ª¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¤¢¤¤¤Î¥é¥¹¥È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÁ´ÎÏ¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Þ¤¹¡£1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤´ë²è¤ä¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤´ë²è¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥È¡¼¥¯¤Ï¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Ç¤¹♡
WATWING¤¬ÀÕÇ¤ÊÔ½¸¡ª¤ª¤ì¤¿¤Á¤Î1¥Ú¡¼¥¸¡ÚÁí½¸ÊÔ¡Û
ÊÔ½¸Ä¹No.1¤Ëµ±¤¯¤Î¤ÏÃ¯¤À¡ª¡©
WATWING¤¬Ëè²ó¤Ò¤È¤ê¤º¤ÄÊÔ½¸Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ë²è¹½À®¤ò¹Í¤¨¤ë¡È¤ª¤ì¤¿¤Á¤Î1¥Ú¡¼¥¸¡É¡£Á´12²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤Ä¤¤¤ËÅêÉ¼¡ª¡ª
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤¾¤ìÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¤¢¤¤¤Î¥é¥¹¥È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÁ´ÎÏ¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Þ¤¹♡
1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È
郄¶¶ñ¥¡Ê°Ê²¼¡¢ñ¥¡Ë¡§¡Ö1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê´ë²è¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡©ËÍ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¥¨¥ó¥¿¥á½¤¶ÈÎ¹¹Ô¤¹¤ë´ë²è¡ª¡ª
²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤ÈSNS¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¡¢ÍÌ¾¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤È°®¼ê¤ò¤«¤ï¤·¡¢¡Ø¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¶Ê¤Ä¤¯¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¡¢Ìë¤´¤Ï¤ó¤Ï¡Ä¡Ä¡×
È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡Ê°Ê²¼¡¢ÎÑÂÀÏº¡Ë¡§¡ÖÌ´¡¢¶ñÂÎÅª¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡Ê¾Ð¡ËËÍ¤Ï¸ÅÃå²°¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤ÆÁ´°÷¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÂÐ·è¡ª¤¢¤Èñ»Ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼´ë²è¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
Ê¡ß·´õ¶õ¡Ê°Ê²¼¡¢´õ¶õ¡Ë¡§¡Ö²¹Àô»£±Æ¡ª¡ª¡×
·¬»³Î´ÂÀ¡Ê°Ê²¼¡¢Î´ÂÀ¡Ë¡§¡Ö¼«Ê¬¤Î´é¤Î¥¢¥Ã¥×¤ÇÉ½»æ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¼¡×
¸ÅÈ¨Î¼¡Ê°Ê²¼¡¢Î¼¡Ë¡§¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤éËÍ¤Ï¡ÈRay¡É¤ò¡ÈRyo¡É¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¡ª¡×
ÎëÌÚÚü¡Ê°Ê²¼¡¢Úü¡Ë¡§¡Ö¤½¤ó¤ÊÌµÃã¤Ê´ë²è¡Ä¡Ä·¯¤é¤¬1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡ªËÍ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼÷»Ê¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ÎÑÂÀÏº¡§¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ï¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤À¤Ê¡ª¡ª¡×
¤É¤Î´ë²è¤â»×¤¤½Ð¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
ÎÑÂÀÏº¡§¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê´ë²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤µ¡¢¼«Ê¬¤¬Ã´Åö¤·¤¿¥Ú¡¼¥¸°Ê³°¤Ç¤¤¤¦¤ÈÚü¤Î¥³¥¹¥×¥ì´ë²è¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡ªËÍ¤â¥³¥¹¥×¥ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×
´õ¶õ¡§¡ÖÎ¼ÊÔ½¸Ä¹¤Î¿©¤Î´ë²è¤Ï¥º¥ë¤¤¡£¤¢¤ì¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤À¿©¤Ù¤Æ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ñ¥¡§¡ÖËÍ¤â¤½¤ì¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡ª¡Ê¾Ð¡Ë3¿Í¤Î¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬¤ï¤ó¤³¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤·¡ª¡×
Úü¡§¡Ö¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¡¢ÎÑÂÀÏº¤Î¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°´ë²è¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×
Î¼¡§¡Ö¿©¤ÙÊª¤Ð¤Ã¤«¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡ªËÍ¤Ï´õ¶õ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼´ë²è¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤¹¤´¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×
Î´ÂÀ¡§¡ÖËÍ¤Ï¡¢ÚüÊÔ½¸Ä¹¤Î´ë²è¤Ç³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡ª¡×
Úü¡§¡Ö¤Ç¤·¤ç¡¼¡ª¡ª¡×
Î¼¡§¡Ö¤¹¤´¤¤ÆÍÉ÷¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Î´ÂÀ¡§¡Ö¡È¤æ¤«¤¿¡É¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÜÅö¤Ë¿´¤¬¡È¤æ¤¿¤«¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×
Úü¡§¡Ö¤½¤ì¤¬¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Ï¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤Æ2Ç¯¡Ä¡Ä Ray¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
ÎÑÂÀÏº¡§¡ÖRay¤ÇÏ¢ºÜ¤ò¤â¤Æ¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤´¤¤¤Î¤Ë¡¢2Ç¯´Ö¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤è¤Í¡£
Äê´üÅª¤Ë»£±Æ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤·¡¢WATWING¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×
ñ¥¡§¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£Ray¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤ë¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¡ª¤¢¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¤¤í¤È¤ê¤É¤ê¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤Ê¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¡×
´õ¶õ¡§¡Ö¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤è¤Í¡£¤Û¤é¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎBMW¤È¤«¡Ä¡Ä¡×
ÎÑÂÀÏº¡§¡Ö¤½¤ì¼Ö¤ä¡ªBMX¤Ê¡ª¡×
´õ¶õ¡§¡ÖÎ¼¤Î¼ÌÀ¸Âç²ñ¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¼ñÌ£¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤è¤Í¡×
Úü¡§¡Ö¤¢¤È¤µ¡¢Ëè²óÉ¬¤º¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¡¢¼õ¤±Åú¤¨¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡ª¡×
Î¼¡§¡ÖËÜÅö¤Ë¡© À®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤ë¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Úü¡§¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤±¤É¡¢¶ÛÄ¥¤»¤º¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×
Î¼¡§¡Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î2Ç¯¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£ºÇ½é¤Î1Ç¯¤Ï¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î1Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬´ë²èÊÔ½¸¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ì¤Ã¤Æ¿®Íê¤ò¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Æ´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ë¤âÀäÂÐÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×
Î´ÂÀ¡§¡Ö¤ï¤«¤ë¡£¤¢¤È¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏRay¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡È²Ä°¦¤¤¡É¤ò°¦¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Ï¢ºÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¡È²Ä°¦¤¤¡É¤Î¤è¤µ¤È¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤Ëµ¤¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
Á´°÷¡§¡ÖWATWING¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×
¤ª¤ì¤¿¤Á¤Î1¥Ú¡¼¥¸12²ó¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡ª
Check! ·¬»³Î´ÂÀ ÊÔ½¸Ä¹
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤Î·¬»³Î´ÂÀ¤Ç¤¹¡ª ËÍ¤ò1°Ì¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤ÎÊ¢¶Ú¤òÆÃÊÌ¤Ë¸ø³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Îµ¤¤¢¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾À¶¤1É¼¤òËÍ¤Ë¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤Ã¤¹¡ª¡ª¡×
Check! Ê¡ß·´õ¶õ ÊÔ½¸Ä¹
¡Ö¤¨¡¼¤È¡¢Ê¡ß·´õ¶õ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ò1°Ì¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¿§¤Ã¤Ý¤¤WATWING¤òÀÕÇ¤»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÂç¶½Ê³¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥§¥í¥â¥ó¤à¤ó¤à¤ó¤Ë¡ªÀµÄ¾¡¢¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
Check! È¬Â¼ÎÑÂÀÏº ÊÔ½¸Ä¹
¡Ö¤É¤¦¤â¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¤Ç¤¹¡ª¡ªËÍ¤ò1°Ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î°¦¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤é¤ì¤ë¥Ú¡¼¥¸¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£ÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡ª¤¤Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¸«¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À¶¤1É¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×
Check! ÎëÌÚÚü ÊÔ½¸Ä¹
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÎëÌÚÚü¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë1É¼¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¤¤¤¨¡¢¤ª¤ì¤Ë°ìÉ¼¤¤¤ì¤í¡ª¡ª¤ª¤ì¤ò¿®¤¸¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸å¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡ª¡ª¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤À¡¢¤è¤í¤·¤¯¤Ã¡×
Check! 郄¶¶ñ¥ ÊÔ½¸Ä¹
¡ÖËÍ¤¬1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é6¿Í¤Î¿·¤¿¤Ê1ÌÌ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢郄¶¶ñ¥¤ËÀ¶¤°ìÉ¼¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£1É¼¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢¤É¤¦¤«¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ªËÍ¤Î´ë²è¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡ª¡×
Check! ¸ÅÈ¨Î¼ ÊÔ½¸Ä¹
¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¸ÅÈ¨Î¼¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤«¤Ä¤¤Ë¤Ï¡¢ÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥°¥ë¥á¡Ä¡Ä¤¤¤í¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ò½¸¤á¤¿´ë²è¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤È¿´¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À¶¤1É¼¤ò¤ª´ê¤¤¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×
RayÅª¥¦¥éÏÃ♡
¼Â¤Ï¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤Î´ë²è¤ÏÎ¼¤¯¤ó¤«¤é¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤³¤Î´ë²è¡¢ËÜÅö¤Ï¤ª¤ì¤Î°Æ¤À¡ª¡×¤È¤Î¤Á¤Î¤Á¥Ö¡¼¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿Î¼¤¯¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤¢¤È¤«¤é¸À¤¦¤Î¤Ï¥À¥µ¤¤¡ª¡ª¡×¤ÈÁ´°÷¤Ë¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì¤ë»ÏËö¡Ê¾Ð¡Ë¡£
1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÊÔ½¸Ä¹¤Ï¼¡¹æ¤ÎRay¤Ç¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÍÆÀ¡ª¡ª
Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï 2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¾Ã°õÍ¸ú
¤Ï¤¬¤¤ËÅêÉ¼·ô¤òÅ½¤ê¡¢¡°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÌ¾Á°¡¢¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿²ó¡¢£¤½¤Î´¶ÁÛ ¤WATWING¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤´ë²è¡¢¥»ïÌÌ¤Ç·ÇºÜ²ÄÇ½¤Ê¤ªÌ¾Á°¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à²Ä¡Ë¡¢¦Í¹ÊØÈÖ¹æ¡¢§½»½ê¡¢¨»áÌ¾¡ÊËÜÌ¾¡Ë¡¢©Ç¯Îá¡¢ª¿¦¶È¤Þ¤¿¤Ï³ØÇ¯¤òµÆþ¤·¡¢²¼µ¤¢¤ÆÀè¤Þ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¢¡Á¥¤Î²óÅú¤Ï»ïÌÌ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤«¤é¤ÎÅêÉ¼¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤♡ ¤È»×¤Ã¤¿ÊÔ½¸Ä¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ê³ô¡ËDonuts RayÊÔ½¸Éô¡ÖWATWINGÅêÉ¼¡×·¸
WATWING
¥ï¥È¥¦¥£¥ó¡ü2019Ç¯6·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿6¿ÍÁÈÃËÀ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡ÖWAT¡áWHAT¡Ê²¿¡Ë¡×¤Î¥¹¥é¥ó¥°¤È¡ÖWING¡áÍã¡×¤«¤éÀ®¤ê¡¢¡ÈÃ¯¤Ë¤Ê¤Ë¤ò¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò´Ó¤¤¤Æ±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥¢¥ó¥É¥¦¥è¡¼¥³