歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。

今年6月に発売を控えるニューアルバム収録曲のレコーディング風景を公開しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「6月発売のアルバムの中の歌です！」 レコーディング風景を公開 「みんなで拳を上げる歌よ！」





レコーディングに臨む様子が複数の動画でアップされています。工藤さんはチェック柄のシャツにダメージデニムというカジュアルな装いで、ボーカルブースの中でヘッドフォンを着け、マイクの前で歌う姿が確認できます。







工藤さんは投稿文で「ボーカルブースへご招待。笑」とコメントし、「即ち、オケなし！ ボーカルのみになってしまいますが、6月発売のアルバムの中の歌です！」と紹介しています。







投稿された動画では、工藤静香さんが懸命に歌う姿が見て取れます。

工藤さん自身も投稿文で「Warrior です！ みんなで拳を上げる歌よ！」とコメントしており、力強いメッセージ性のある曲となっていることが伺えます。







また、別の動画では「今日は朝からバタついてしまった」「いつもだな、最近」と話し、「皆さん、深呼吸してますか？忘れずにしましょう」と視聴者へメッセージを送る姿も。







工藤さんはレコーディングの様子だけでなく、スタジオへ向かう際の様子や、スタジオでリラックスする「癒されタイム」とされる場面も投稿しており、制作過程の一端をファンに向けて公開しています。







この投稿に、「新曲カッコいい」「アルバムめちゃ楽しみです」「７０年代８０年代のロックカフェを思わせるような〜 カッチョイイ〜歌」「力強いボーカル オケ無しでもカッコ良い曲って判ります」などの声が寄せられています。



