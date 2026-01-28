B¥ê¡¼¥°¡¢29Æü¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Õ¥È¡¡1°Ì»ØÌ¾¸¢¤ÏSR½ÂÃ«
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎB¥ê¡¼¥°¤Ï29Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç½é¤Î¿·¿Í¥É¥é¥Õ¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£½©¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¿·1Éô¡ÖB¥ê¡¼¥°¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÀïÎÏ¶Ñ¹Õ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¡£¾å°Ì»ØÌ¾¸õÊä¤Ë¤Ï¡¢Åì³¤Âç¤ÎÀÖ´Ö¸¿Í¡¢ÁáÂç¤Î´ä²°Íê¤é¤¬µó¤¬¤ê¡¢Á´ÊÆÂç³ØÂÎ°é¶¨²ñ¡ÊNCAA¡Ë1Éô¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤Î»ØÌ¾¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹â»þÂå¤ËÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÃÞÇÈÂç¤Î´ä²¼½ÚÊ¿¡¢Âç³Ø²¦ºÂ¤Ëµ±¤¤¤¿Çò²ªÂç¤Îº´¸ÅÎµÀ¿¤â»ÖË¾ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢Á´26¥¯¥é¥Ö¤Î¤¦¤Á¡¢º£²ó¤ÏÉÔ»²²Ã¤ò·è¤á¤¿±§ÅÔµÜ¡¢»°²Ï¡¢Ì¾¸Å²°D°Ê³°¤Î23¥¯¥é¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£1½äÌÜ¤Î»ØÌ¾½ç¤ÏÃêÁª¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1°Ì»ØÌ¾¸¢¤ÏSR½ÂÃ«¤¬ÆÀ¤¿¡£2½äÌÜ¤Ï¸¶Â§µÕ½ç¤À¤¬¡¢1½äÌÜ¤Ë»ØÌ¾¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¡£Áª¼ê¤ÎÊó½·¤ÏÂç³ØÀ¸¡ÊNCAA1Éô¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç1½äÌÜ»ØÌ¾¤Ê¤é¡¢2Ç¯·ÀÌó¤Î¾ì¹ç¤ÏÇ¯Êð1800Ëü±ß¡£2½äÌÜ¤ÏÆ±1400Ëü±ß¤Ê¤É¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£