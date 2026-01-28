美容家でタレントの゛アレン様゛ことアレンが、27日放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）に出演。MCの若槻千夏（41）にYouTubeの企画を提案された。

番組冒頭、アレン様は「私、病的に物欲がすごくて…」と話し始めた。自宅に洋服や物が入りきらず、別に5・5帖と6帖の衣装部屋を借りているという。それでも足りず「16SLDKとかに移住しなきゃいけないかなと思って」と話した。

さらに「買っても買っても満足しないから、毎日ショッピングに行かないと気が済まない」。それを聞いた若槻は「でも、そこで今眠っている物、めっちゃ高値になってるかも」と話した。

「え〜、じゃあ手放さなきゃいけないの、どっちにとしても手放した方がいいよね」。すると若槻は「自分で解決してんじゃん！」。続けて「それも番組にした方がいいと思う」と言った。「YouTubeやってるでしょ。それで企画でやろうよ」と提案した。

アレン様は「そうね…踏ん切りついた。解決しました」。すると2人で「おつかれさまでした！」と収録を終えるかのようにあいさつした。