シエンタ「4人乗り」という選択肢

トヨタのコンパクトミニバン「シエンタ」には、最大7人乗り仕様のほか、3列目を省いた「サードシートレス4人乗り仕様」が存在します。

4人乗り仕様ならではの特徴的なレイアウトが話題となり、ユーザーからもさまざまな反響が寄せられています。

シエンタは2003年の初代登場以来、全長約4.2mのコンパクトなボディに3列シートを収めたパッケージで、多くのユーザーから支持を集めてきました。

現行型は2022年に発売され、ボディサイズは全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mmとコンパクトな仕様。

外観には四角と丸を組み合わせた「シカクマル」デザインを採用し、親しみやすい雰囲気を持たせています。室内は低床フラットフロアや両側スライドドアなど、日常での使い勝手を重視したつくりが特徴です。

パワートレインは1.5リッターガソリンとハイブリッドを設定しており、ハイブリッドは最高出力約116PS、WLTCモードで最大28km／Lの燃費性能を実現。

2025年8月の改良では、電動パーキングブレーキやブレーキホールド機能が全車標準化され、安全装備も強化されました。

ラインナップのなかでも注目されるのが、福祉車両「ウェルキャブ」シリーズの「車いす仕様車 タイプI」です。

サードシートを省いた4人乗り仕様で、車いす利用者1名と通常座席3名が乗車可能。後部にはスロープを備え、車いすのまま乗り込める構造となっており、車いすを使わない場合は最大5名まで乗車できる柔軟性を確保しています。

車いす利用者の隣に介助者が座れる専用シートを備えており、移動中のケアがしやすい点も特徴です。

標準的な車いすからリクライニングタイプまで幅広く対応し、助手席側セカンドシートの有無も選べるため、利用者の生活スタイルに合わせた構成が可能となっています。

スロープは前倒れ機能によりフラットに収納でき、バックドア側から荷室を広く使うことができる仕様です。

さらにリヤ車高が自動で下がる機能によってスロープ角度は約9.5度と緩やかになり、介助者の負担を軽減します。

車いす固定はベルトを掛けるだけで後退防止ができ、巻き取り機構により操作もスムーズです。

車両はガソリン車とハイブリッド車を用意し、グレードは「X」「G」「Z」の3種類。価格（消費税非課税）は224万7000円から316万1000円となっています。

ユーザーからは、「シンプルな構成で扱いやすそう」「外観が福祉車両らしく見えないのが良い」「選択肢が広がるのはありがたい」といった声が寄せられ、デザインやレイアウト、利便性に注目する反応が多く見られます。

シエンタのサードシートレス仕様は、日常の移動を支える実用的な選択肢として、今後も幅広い場面で活用が進みそうです。