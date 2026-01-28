＜ウソと裏切り…20年！＞新たなウソ発覚！大好きだった元カレと20年ぶりの再会【第12話まんが】
私はカオル。20代半ばで夫と結婚し、現在は娘と息子と4人で暮らしています。ある日、大学時代の親友エイコから「40代にして結婚しました」という連絡が来ました。その相手は学生時代に私の元カレだったケント。エイコはずっと裏切っていたのです。同級生のイチカに来てもらって3人で会うと、エイコは身勝手なことばかり言い、最後には怒って出て行きました。するとその様子を店の外で見ていた人がこちらに近寄って、声をかけてきました。
私は20年以上会っていなかったケントの姿を、ポカンとしながら見つめました。すると横にいたイチカが、エイコとの間でどんなやり取りがあったのかをケントに説明してくれました。ただケントはそれほど関心がなさそうな感じです。
エイコからは「ケントに言い寄られて仕方なく付き合いはじめた」と聞いていました。けれどケントに言い寄ったのは、エイコの方……？ ケントの言葉の通りなら、エイコが嘘に嘘を重ねていたことになりますが、もはやどうでもいいです。
私の思い出のなかでは、ずっと大学生のままだったケント。しかしよくよく考えてみればケントにも20年以上の歳月が経っています。目元にかすかに面影が残っていたものの、ケントはまるで別人のような印象でした。だらしなく太り、肌はたるみが目立って、若かった頃の爽やかさなど1ミリもなくなっていたのです。
私は自分のなかで、ケントとの日々を綺麗な思い出として美化しすぎていたのでしょう。
私はそのリアルな姿を目の当たりにして、完全に吹っ切れたのでした。
そして過去のことより、平穏な日々を送れている今の幸せを噛み締めようと決意したのです。
今さらケントとエイコを恨んで、不幸になってほしいだなんて願うことはありません。
「どうぞお幸せに！」私はそう心のなかで伝え、思い出とすがすがしく決別したのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
