俳優の小芝風花がInstagramを更新し、「The Tabelog Award 2026」授賞式に参加した際の写真を公開した。

参考：小芝風花が新春オフショットを公開 森高愛とお揃いのイヤマフで「愛初めしてきました」

小芝は「『The Tabelog Award 2026』ご受賞された皆様、本当におめでとうございます」と祝福のメッセージを綴り、「私は食べることが大好きで、美味しいご飯にいつも元気をもらっておりますので、参加させて頂けてとても嬉しかったです」と喜びを語った。

投稿された写真には、オレンジを基調とした華やかな振袖姿が収められている。小芝は「数年ぶりに振袖を着せて頂きました！食べログカラーで、とても華やかでした」と報告。菊や牡丹などの花柄が描かれた振袖に、金と茶を基調とした帯を合わせた装いで、横顔を見せるカットや、笑顔で振り返る後ろ姿などが並んでいる。

また、髪飾りについて「なんと刺繍で出来ているんです」と明かし、「すごく繊細で、光にあたると上品に煌めいて、、トキメキでした」とお気に入りの様子。横顔のアップでは、まとめ髪に添えられた繊細な刺繍の髪飾りが確認できる。

「The Tabelog Award」は、食べログユーザーの評価をもとに選出される年間レストランアワード。小芝は2025年3月から食べログ20周年記念CMに出演している。（文＝リアルサウンド編集部）