TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」第52話（第3期第5話）「熱」のあらすじと先行場面カットが公開された。

参考：TVアニメ『呪術廻戦』第3期でMAPPAが挑む「死滅回游」 物議を醸すアニオリ演出の真価

集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3月から2025年9月まで6年半連載された原作のコミック『呪術廻戦』（芥見下々・著）が、全世界シリーズ累計発行部数1億5000万部（デジタル版含む）を突破。2020年10月から2021年3月までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。TVアニメ第2期となる『懐玉・玉折／渋谷事変』が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼びました。2025年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、『劇場版 呪術廻戦0』復活上映が劇場公開され、そして、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が11月7日より公開された。

第52話で描かれるのは、渋谷事変を経て死罪となった夜蛾。彼のもとに刺客、そして楽巌寺が姿を現す。一方、薨星宮を発った虎杖と伏黒は停学中の呪術高専3年・秤金次に協力を仰ぐため、秤が主催している賭け試合の会場に向かう。上層部との折り合いが悪い秤に高専関係者と気づかれないために、2人は身分を隠して賭け試合「ガチンコファイトクラブトーナメント」に潜入する。

あわせて、虎杖悠仁、伏黒恵、パンダのキャラクタービジュアルも公開された。

なお、アニメ公式サイトでは、キャスト陣によるオフィシャルインタビューが毎週公開中。2月3日にはパンダ役の関智一と夜蛾正道役の黒田崇矢のインタビューが公開予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）