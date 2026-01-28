人気YouTuberのはじめしゃちょーが1月25日、自身のチャンネルを更新。1クラスの幼稚園児たちと「わんこそば大食い対決」で激闘を繰り広げる動画を公開した。

動画冒頭から幼稚園児たちに囲まれ、「みんなはわんこそばってご存じでしょうか」と問いかけるはじめしゃちょー。「知ってるー！」という元気な返事を聞きつつ、前回挑戦した時は75杯に終わり、今回は24時間断食してきたと明かす。絶食後は意外に食べられない……という説もあるが、コンディションを整えてきたはじめしゃちょーなら、16人の6歳児が束になってかかっても勝てるだろう、というのが今回の動画の趣旨だ。

子どもたちが無理をしないよう「15杯で交代」というルールで行われた今回の対決。詳しくは実際に動画をチェックしてもらいたいところだが、これが賑やかで楽しい内容になっている。「はいよいしょ」など、定番の掛け声を元気に真似したり、励ましあったり。はじめしゃちょーは120杯と大きく記録を伸ばしたが、園児たちのパワーは恐るべきものだった。はじめしゃちょーが“敗北”した後の展開もぜひ楽しんでもらいたい。

子どもの動画出演についてはさまざまな議論があるところだが、今回の動画は園児たちの溌剌とした様子が魅力的で伝わっており、視聴者を元気付けているとともに、「子どもたちにとってもいい経験になったはず」という趣旨のコメントも散見された。

（文＝向原康太）