¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´¶å½£ÁªÈ´¹â¹»Âç²ñ¤ÎÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿ÂçÊ¬¸©¹â¹»¿·¿ÍÂç²ñ¤¬1·î24¡¢25Æü¤Ë¤¢¤ê¡¢ÂçÊ¬¾¦¹â¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò¤Ï¡ÖÅìÎ¶(¤È¤¦¤ê¤å¤¦)¡×¤³¤ÈÅì¶å½£Î¶Ã«¤¬43Âç²ñÏ¢Â³43ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÎ¶¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤ÎÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢(½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼)¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿2025Ç¯ÅÙ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡¢À¤Âå¶þ»Ø¤Î¥¨¡¼¥¹¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÃé´ê»ûè½ºù(2Ç¯)¤ä¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎµÈÂ¼¤Ï¤°¤ß(2Ç¯)¤é4¿Í¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç3Ç¯À¸¤¬È´¤±¤¿»°¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï1Ç¯À¸¤¬Ç¤¤µ¤ì¤¿¡£¥ì¥Õ¥ÈÂ¦¤«¤é¤Î¹¶·â¤òÃ´¤¦¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÏÁ°¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÆ£粼°¦Íü¤«¤é¿¹ÀîÌ´·î(·§ËÜ¡¦Ë°ÅÄÃæ½Ð¿È)¤¬°ú¤·Ñ¤®¡¢ÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤Î¸»ÅÄ¿¿±û¤¬Ì³¤á¤¿¥ê¥Ù¥í¤ÏÂç¶¶Çµ¡¹(ÂçÊ¬¡¦ãÆÅÄÆîÃæ½Ð¿È)¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ÏÂçÀÐ¤Ï¤ë¤«¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÆ±¤¸º¸Íø¤¤Î·óÉðºé´õ(º´²ì¡¦¹ñ¸«Ãæ½Ð¿È)¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1Ç¯À¸¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤¹¡£·óÉð¤Ï½Õ¹â¤Ç¤Ï2ËçÂØ¤¨¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ï¥ß¥É¥ë¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤·¡¢3Ç¯À¸¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿½Õ¹â¤Þ¤Ç¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¡¢180ÅÙ°ã¤¦¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡£ÃÝÆâÀ¿Æó´ÆÆÄ(50)¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸©Æâ¤ÎÄêÈÖ¥«¡¼¥É¤Ç¤â¤¢¤ëÂçÊ¬¾¦¤È¤Î·è¾¡¤Ï·ë²Ì¤³¤½¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï25¡½23¤ÈÙÉ¹³(¤¤Ã¤³¤¦)¤·¤¿¡£¡ÖÂçÊ¬¾¦¤µ¤ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏºòÇ¯¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Àª¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤Î»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î1ÅÀ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÃÝÆâ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÙ»Î¸«(ÀÅ²¬)¤ä¶âÍö²ñ(Âçºå)¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿½Õ¹â¤Î·Ð¸³¤¬¿·¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµ·Á¤Îºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆÀÅÀ¸»¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥È¤ÎÃé´ê»û¤È¥ì¥Õ¥È¤Î³ùÁÒ»í¿¥(2Ç¯)¤ÎÎ¾Íã¤Ï·òºß¡£¡Ö²ÐÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¥ì¥·¡¼¥Ö¤ÎÏ¢·¸¤ä¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃúÇ«¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÃÝÆâ´ÆÆÄ¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤Êý¸þÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2Ç¯À¸°Ê²¼¤Î¿·¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëº£Ç¯ºÇ½é¤ÎÁ´¶å½£Âç²ñ¤Ë¤ÏÃË½÷¤È¤â³Æ¸©¤Î¾å°Ì4¹»(ÂçÊ¬¸©¤Î½÷»Ò¤ÏÅì¶å½£Î¶Ã«¡¢ÂçÊ¬¾¦¡¢¹ñÅì¡¢±±µÏ)¤¬½Ð¾ì¤·¡¢·§ËÜ¸©Î©Áí¹çÂÎ°é´Û¤ò¼ç²ñ¾ì¤Ë2·î7Æü¤ËÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢Íâ8Æü¤Ë½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£(À¾¸ý·û°ì)
¢¡Åì¶å½£Î¶Ã«¤ÎÂçÊ¬¸©¹â¹»¿·¿ÍÂç²ñ¾¡¤Á¾å¤¬¤ê
2²óÀï 2¡½0(25¡½1¡¢25¡½2)¡¡ÃæÄÅËÌ
½à¡¹¡¡2¡½0(25¡½12¡¢25¡½10)ÂçÊ¬À¾
½à·è¡¡2¡½0(25¡½10¡¢25¡½11)¹ñÅì
·è¾¡¡¡2¡½0(25¡½23¡¢25¡½14)ÂçÊ¬¾¦