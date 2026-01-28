ÅÄÃæÈþº´»Ò¡ÖCHA-CHA¤È»ä¤È¡×36Ç¯¤Ö¤êà½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥Èá¡¡¤ËÈ¿¶Á¡Ö²û¤«¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡ª¡×¡Ö³§¤µ¤óÁÇÅ¨¤ËÇ¯Îð½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
àÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×á¤ÈºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÈþº´»Ò¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¶¦±é¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖCHA-CHA¤È»ä¤È¡£36Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1988Ç¯¤«¤é92Ç¯¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖCHA-CHA¡×¤Î5¿Í¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¿ÀäÂÐ¤Ë²ñ¤ª¤¦¡ª¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ß¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¡¢µ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤ò´¶³´¿¼¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²û¤«¤·¤Î6¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡ª¡×¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¥¥é¥¥é¤·¤¿¥¹¥Æ¥¤Ê¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤È¤ª¤Ë¤¤¤µ¤óÃ£¡×¡Ö³§¤µ¤óÁÇÅ¨¤ËÇ¯Îð½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÅÄÃæ¤ÈCHA-CHA¤ÏÇëËÜ¶Ö°ì¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¶Ö¤¤é¥ê¥ó530!!¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢1988Ç¯)¤ä¡ÖCHA-CHA¥ï¡¼¥ë¥É¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢89Ç¯)¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£