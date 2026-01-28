¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×Â´¶È¤«¤é4Ç¯àÊ·°Ïµ¤°ìÊÑá¤¢¤Ä¤³¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÃ»¤á¥Ø¥¢¤ª»÷¹ç¤¤♡¡×¡Ö¥É¥ì¥¹ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¶µ°é¡¦²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×(NHK)¤ÇÂè21ÂåÌÜ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿à¤¢¤Ä¤³¤ª¤Í¤¨¤µ¤óá¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤ÏÄ¹Ìî»Ô·Ý½Ñ´Û¤Ç2026Ç¯½é¤á¤Æ¤Î¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥ê¥º¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¾®¤µ¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾®Ìî¤¢¤Ä¤³¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¼êºî¤ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¤ä¤ª¼ê»æ¤Ê¤É²¹¤«¤¤¤ªµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿³§¤µ¤Þ¤Î¸µµ¤¤Ê¾Ð´é¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¤ª²Ö¤Î»É繡¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿²«¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£È±¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿àÊ·°Ïµ¤°ìÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤ÇÌþ¤ä¤·¡×¡Ö¤¢¤Ä¤³¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬²£¤ËÍè¤¿¤È¤Èþ¿Í¤¹¤®¤Æ°ì¿Í¤ÇÁû¤¤¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃ»¤á¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö2026¤Î¤¢¤Ä¤³¤µ¤ó¤âºÇ¶¯¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»ä¤â¤¤¤Ä¤«¤¢¤Ä¤³¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾®Ìî¤Ï16Ç¯4·î¤«¤é22Ç¯4·î¤Þ¤ÇÂè21ÂåÌÜ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£