¡Ö¿À¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¡Ä¡×¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼àÁíÀª12¿ÍÂç½¸¹ç¡Ö¤¦¤§¡Á¤¤¡×¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¡×¡ÖÂç¿ùÎú¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡Ä¡×¡Ö¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦¤Ç¹¥¤¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ö°æ¾åÀèÀ¸¤âÂ¢Ç·²ð¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¡¼¡¼¡×
¡¡¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¸ø¼°X¤Ç¡¢ÈäÏª¤µ¤ì¤¿àÂç½¸¹çá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¤¬ºòÇ¯12·î¤«¤é¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°X¤Ï·à¾ìÈÇ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡ÖµÓËÜ °æ¾åÍ³Èþ»Ò ÀèÀ¸¤ò°Ï¤ó¤Ç¥¥ó¥È¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼Âç½¸¹ç¡¡¥·¥ê¡¼¥º12Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¡¡³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡À¡Ø¤¦¤§¡Á¤¤¡Ù¡¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÁíÀª12¿Í¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤¦¤§¡Á¤¤¡×¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë1Ëç¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ±û¤ËµÓËÜ²È¤Î°æ¾åÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¡¢¼ç±é¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡¢ÅÄÃæÅ¯»Ê¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¢Â®¿å¤â¤³¤ß¤Á¡¢ÎëÌÚ¹À²ð¡¢ÄÍÃÏÉð²í¡¢Èæ²Å°¦Ì¤¡¢Ìî´Ö¸ýÅ°¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¢º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¤Î¹ë²Ú½Ð±é¿Ø¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂç¿ùÎú¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¹¹¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¶¯¤¤¡ªå«¤¬·Ò¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¡×¡Ö°æ¾åÍ³Èþ»ÒÍÍ¤È¤¤¤¦¿À¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤¦¤§¡Á¤¤¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¡×¡Ö°æ¾åÀèÀ¸¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÄ¹Ç¯¥¥ó¥È¥ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×°æ¾åÂçÀèÀ¸ÍÍ¡ÄÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦¤Ç¹¥¤¡×¡ÖÀª¤¾¤í¤¤¤¦¤§¡Á¤¤¡×¡Ö°æ¾å¤µ¤ó¤âº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¿¿ÊÉ¡¢³á»³¤ò¤Ï¤¸¤á¥¥ó¥È¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»º¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÀÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡×¡Ö°æ¾åÀèÀ¸¤âÂ¢Ç·²ð¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¡¼¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£