子どもたちが思いきり野球の練習ができるようにと、広島市に大型の屋内施設が新たに完成しました。



■テープカット

「どうぞ～」



広島市安佐南区に完成した屋内野球練習場。子どもたちが雨の日や夜でも練習ができるようにと、野球スクールの事業などを手がける会社が建設しました。



完成を記念して、カープＯＢの野村謙二郎さんや現役選手をスペシャルゲストとして招待。地域の少年野球チームの約１２０人を直接指導しました。





■参加者「今指導を受けて、力が伝わりやすくなったというか、力をあまり出さなくても打球がいったのでいい感じだなと思いました」■野村謙二郎さん「この中から、１人でも２人でも野球選手かカープに入ってくれれば本当にうれしく思います」練習場には、ウエイトトレーニングができるジムも完備されています。■LeaDream 近森雄太 代表「公園でキャッチボールができない時代になってきているので、ここだったら軟式も硬球もソフトボールも思う存分好きなように練習できる場所になるので、ぜひ皆さんも楽しみにお待ちいただければと思ってます」施設は２月１日にオープンし、今後はここを拠点に地域の学校との連携なども検討されています。「LeaDream最高～」「最高～」（２０２６年１月２８日放送）