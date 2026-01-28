【ポイント】

・再び強い寒気。日本海側は大雪、全国的に厳しい寒さも。

・29日（木）午後は東海の一部で雪。愛知県にも警報級の大雪のおそれ。

・29日（木）は関東南部でも雪がちらつくか？

・30日（金）にかけ、厳しい寒さと日本海側の大雪が続く。

・立春（2月4日）は暦に合わせて春の気配？

【全国の天気】

再び、強い寒気が南下し、日本付近は冬型の気圧配置が強まるでしょう。29日（木）〜30日（金）にかけて、日本海側を中心に大雪。29日（金）の夕方にかけて予想される雪の量は、北陸で60センチ、東北で50センチ、近畿で40センチなどとなっています。

また、雪雲が抜ける東海の一部のほか、関東南部でも雪のちらつく所があり、交通機関への影響にご注意下さい。全国的に真冬並みか、それ以上の厳しい寒さになる見込みです。

■予想降雪量

（28日夕方〜29日夕方）

東北 50センチ

北陸 60センチ

近畿 40センチ

（29日夕方〜30日夕方）

北陸 70センチ

東海 40センチ

近畿 50センチ

■予想最低気温（前日差）

札幌 -8℃（-1 真冬並み）

仙台 -2℃（-1 真冬並み）

新潟 0℃（-2 2月中旬）

東京 2℃（±0 2月中旬）

長野 -5℃（-2 真冬並み）

名古屋 0℃（-1 真冬並み）

大阪 4℃（±0 真冬並み）

広島 1℃（-1 真冬並み）

高知 1℃（-1 真冬並み）

福岡 3℃（＋2 真冬並み）

鹿児島 2℃（±0 真冬並み）

那覇 14℃（-2 真冬並み）

■予想最高気温（前日差）

札幌 -1℃（＋1 真冬並み）

仙台 4℃（-1 真冬並み）

新潟 3℃（-1 真冬並み）

東京 9℃（＋1 真冬並み）

長野 1℃（-1 真冬並み）

名古屋 7℃（-3 真冬並み）

大阪 9℃（±0 真冬並み）

広島 9℃（-2 真冬並み）

高知 11℃（-2 真冬並み）

福岡 8℃（-2 真冬並み）

鹿児島 12℃（-2 真冬並み）

那覇 19℃（±0 真冬並み）

【週間予報】

30日（金）にかけて、日本海側は警報級の大雪となるおそれがあります。先週ほどではありませんが、大雪が続いているため、屋根には多くの雪が積もっています。ざらめ雪の上に新雪が積もり、雪質が違うため、落雪が起こりやすくなりそうです。危険ですので、軒下近くは歩かないようにしてください。また、雪下ろしや除雪なども十分ご注意下さい。

一方、太平洋側はこの先も雨や雪の可能性は低く、水不足や空気乾燥が続くでしょう。4日（水）は「立春」。暦に合わせるように、春の気配を感じる陽気になるでしょう。