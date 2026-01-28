日テレNEWS NNN

【ポイント】
・再び強い寒気。日本海側は大雪、全国的に厳しい寒さも。
・29日（木）午後は東海の一部で雪。愛知県にも警報級の大雪のおそれ。
・29日（木）は関東南部でも雪がちらつくか？
・30日（金）にかけ、厳しい寒さと日本海側の大雪が続く。
・立春（2月4日）は暦に合わせて春の気配？

【全国の天気】
再び、強い寒気が南下し、日本付近は冬型の気圧配置が強まるでしょう。29日（木）〜30日（金）にかけて、日本海側を中心に大雪。29日（金）の夕方にかけて予想される雪の量は、北陸で60センチ、東北で50センチ、近畿で40センチなどとなっています。

また、雪雲が抜ける東海の一部のほか、関東南部でも雪のちらつく所があり、交通機関への影響にご注意下さい。全国的に真冬並みか、それ以上の厳しい寒さになる見込みです。

■予想降雪量
（28日夕方〜29日夕方）
東北　50センチ
北陸　60センチ
近畿　40センチ

（29日夕方〜30日夕方）
北陸　70センチ
東海　40センチ
近畿　50センチ

■予想最低気温（前日差）
札幌　　-8℃（-1　真冬並み）
仙台　　-2℃（-1　真冬並み）
新潟　　0℃（-2　2月中旬）
東京　　2℃（±0　2月中旬）
長野　　-5℃（-2　真冬並み）
名古屋　0℃（-1　真冬並み）
大阪　　4℃（±0　真冬並み）
広島　　1℃（-1　真冬並み）
高知　　1℃（-1　真冬並み）
福岡　　3℃（＋2　真冬並み）
鹿児島　2℃（±0　真冬並み）
那覇　　14℃（-2　真冬並み）

■予想最高気温（前日差）
札幌　　-1℃（＋1　真冬並み）
仙台　　4℃（-1　真冬並み）
新潟　　3℃（-1　真冬並み）
東京　　9℃（＋1　真冬並み）
長野　　1℃（-1　真冬並み）
名古屋　7℃（-3　真冬並み）
大阪　　9℃（±0　真冬並み）
広島　　9℃（-2　真冬並み）
高知　　11℃（-2　真冬並み）
福岡　　8℃（-2　真冬並み）
鹿児島　12℃（-2　真冬並み）
那覇　　19℃（±0　真冬並み）

【週間予報】
30日（金）にかけて、日本海側は警報級の大雪となるおそれがあります。先週ほどではありませんが、大雪が続いているため、屋根には多くの雪が積もっています。ざらめ雪の上に新雪が積もり、雪質が違うため、落雪が起こりやすくなりそうです。危険ですので、軒下近くは歩かないようにしてください。また、雪下ろしや除雪なども十分ご注意下さい。

一方、太平洋側はこの先も雨や雪の可能性は低く、水不足や空気乾燥が続くでしょう。4日（水）は「立春」。暦に合わせるように、春の気配を感じる陽気になるでしょう。