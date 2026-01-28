ゆりやんレトリィバァ（35）が28日、東京・新宿の歌舞伎町で映画初監督作「禍禍女（マガマガオンナ）」（2月6日公開）公開直前！大演説会と題し、怪気炎を上げた。全国7都市で行った街頭演説の集大成として「禍禍女カー」と称した街宣車で登場。前日27日公示の衆院選の立候補者ばりに、主演の南沙良（23）ら出演者と「頑張ろう！ 頑張ろう！ 頑張ろう！」「アカデミー賞！ アカデミー賞！ アカデミー賞！ 取るぞ！」などと叫んだ。

ゆりやんは、車の上から「実際の恋愛を元にした、これは恋愛復讐（ふくしゅう）映画」と作品を評した。その上で「私を振ってきた男が、いかに間違っていたか、この映画で伝えたかったんだ！ 後悔させたい。映画を見て、間違ったのは自分だと気付いて欲しい！」と訴えた。さらに、出演した斎藤工（44）に「プライベートで興味を持っていた」と明かした上で「私に興味を示さなかった。映画に出て頂き、映画の中で大変な目に遭わせました！」と叫び、集まった聴衆を笑わせた。前田旺志郎（25）アオイヤマダ（25）九条ジョー（32）鈴木福（21）本島純政（21）田中麗奈（45）も出席した。【村上幸将】