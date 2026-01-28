声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ！週替わりで登場するゲストとのトーク！

リスナーのみなさんからのリクエストを中心に集計したアニメ、ゲーム、声優、特撮に関するナンバーのオリジナルチャートを発表していく１時間のミュージックプログラム、

「A＆Gメディアステーション FUN MORE TUNE」！

1月24日のゲストは久保ユリカさん！

ニューアルバム『シカノコ』について伺いました。

「シカノコ」は久保さんのアーティスト活動においてラストアルバムになる作品。10周年の節目にアーティスト活動を終えると決めた理由から伺いました。「10周年っていうのもあるんですけど、プロデューサーさんがずっと変わってないんですよね。さすがに10年も会社で働いてると、プロデューサーさんもちょっと立場的にどんどん偉くなって、忙しくなっちゃって。さすがにもう無理かもって。じゃあもうここで気持ちよく、この関係を大事にしたまま、ちょっと終了しましょうということになったんです」

ラストアルバムのタイトルは「シカノコ」。どんな想いが込められているのでしょうか？「ちょっとかっこいい案も出てきてたんですよね、あと表題曲が『Poppin Bambi』なんで、そのままタイトルにしてもいいんじゃないかって言われたんですけど、ファンの愛称がシカノコさんなので、名前を付けてプレゼントみたいな形でアルバムにしたらいいんじゃないかと」

アルバムは10曲を収録。新曲は4曲。新曲のひとつがアルバムのオープニングを飾る「Poppin Bambi」です。「これを代表にしてビデオを作る曲にしようっていうのがそもそもあったんです。その上でMVを作るなら、プロデューサーさん的に久保ユリカが1番楽しそうな画を撮りたいんだっていう思いがあって。そこから逆算してこの曲になったっていう感じですよね。」

そんな「Poppin Bambi」のMVは、これまでのソロ活動では経験のなかった撮影になったそうです。「いままであんな大勢でMVを撮ることがなかったんです。キャストさんが他にいるっていうのがなかったんで。MVのチームは、前回入ってくれた監督がまた引き続き。女性ならではの見せ方を凄く作ってくれたのかなと思います」

「Poppin Bambi」以外の新曲についても教えてもらいました。デモからガラっと変化したのは「COUNTDOWN0」。「結構ギターかき鳴らし系で、最初私これ歌えるか？ってなったんです。その後にアレンジ版が来て私に寄せてくれてるんだと思いながら楽しく歌えたんで、楽しみな曲になっております」

「イルミネーション」は久保さんの念願が叶った曲！「私、叶わない恋、片思いみたいのが好きなんで、ずっとそれを歌わせてくれって言ってたんです。私に叶わない恋を歌わせて！なのでとっても心がこもってると思います。いろんな意味で。なので聞いてほしい！」

「Special Thanks!!」はファーストシングルの「Lovely Lovely Strawberry」とつながりがある楽曲でした。「曲に出てくる主人公じゃないけど、登場人物の10年後を描いたら、こういうことになるんじゃないかっていうのをイメージして作ってもらいました」

アルバムにはスムルース「非常にイェイね」、銀杏BOYZ「BABY BABY」、2曲のカバーも収録しています。「今回のアルバムって、私のチームに関わってくれてる人がそれぞれ今の久保ユリカに歌わせたい曲っていうのを、みんな1人ずつがプロデュースして作ってくれたんですよね。じゃあせっかくだから私は私が歌いたい曲をカバーという形で歌えたらうれしいなって言って、この2曲を選ばせてもらいました」

想いが詰まった「シカノコ」のCDジャケットは、とある事情から2回撮影となっていました。「もともと撮ってたジャケットの写真の衣装が、レーベルメイトが着てた衣装とかぶっていることに気づきました。ちょっとかぶりすぎ、撮り直しとりませんかって。だから素材だけはたっぷりありますんでね、グッズなりなんなり。これもなんか、私っぽいなって思いました」

そんな「シカノコ」のCDには4月に横浜・奈良・大阪・東京で開催するライブイベントツアーの先行抽選申込券が入っています。なんとライブ回とトーク回をそれぞれ開催！「私も“そうなんだ⁉”って思ったんですけど、ライブの回も一応喋っていいらしいんで、ライブトーク、トークトークみたいな感じ⁉お好きなほうでね、全然曲興味なかったらトークだけ来て（笑）」

終始笑いの絶えないトークを披露してくれた久保ユリカさん。ニューアルバム『シカノコ』は久保ユリカさんにとってどんな作品になったのでしょうか？

「楽しいCD、アルバムになってます。みなさんにプレゼントするような気持ちを込めて、しっかり作っておきましたので、ぜひ楽しんで聞いてください」