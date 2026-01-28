ケツメイシRYO「心の持ちようで人生はどうにでもなる」新アルバム『ケツノポリス14』収録曲「もし」に込めた想いを語る
グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。1月24日（土）の放送は、ケツメイシ・RYOさんが登場！ 1月28日（水）リリースのアルバム『ケツノポリス14』について伺いました。
◆「心の持ちようで人生はどうにでもなる」
遠山：1月28日水曜日に、14枚目となるニューアルバム『ケツノポリス14』がリリースされます。
遠山・潮：おめでとうございます！
RYO：ありがとうございます。
遠山：そのなかで、僕は6曲目の「もし」っていう曲が好きで、冒頭が“もし 余命僅かなら懸命に生きる”っていう歌詞から始まりますけど、自分も46歳になって「いつまで元気にやっていられるんだろう」とか、大切な人や好きな人とかにいつ会えなくなるか分からない、みたいなことをずっと……。
RYO：遠いとか忙しいとか言ってないで、やっぱり、会えるときに会ったほうがいいですね。
遠山：本当です。ただ、そう思っていても、忘れちゃったりするんですよ。
RYO：そうなんです。
遠山：だから、この「もし」を定期的に聴けば、“あ、そうだ”って思い出させてくれるなと思って。僕にとってはすごくありがたい存在の曲だなと思いました。こちらはどんな曲になっていますか？
RYO：おっしゃる通りでもあるし、やっぱり人間って、“ダメだ”と思ってやったらダメだし、“なんかいけるぞ”と思ったらいけちゃうみたいな、「心の持ちようで人生はどうにでもなる」みたいな感じのことを歌ったつもりです。あと、これはリーダーの大蔵くんが音を作って、僕がメインで最初（歌詞を）作った曲なので、俺らのなかで完結している感があって、結構好きです。
遠山：トラックもすごく幻想的で、それが、なんだか未来から言われているようにも聞こえて、めっちゃいいなと思いました。
次回1月31日（土）の放送は、4人組ポップスバンド・レトロリロンの涼音さん（Vo.＆Ag.）とmiriさん（Key.）をゲストに迎えてお届けします。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN
放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時：毎週土曜 13:00〜13:53
パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜
（左から）潮紗理菜、RYOさん、遠山大輔
◆「心の持ちようで人生はどうにでもなる」
遠山・潮：おめでとうございます！
RYO：ありがとうございます。
遠山：そのなかで、僕は6曲目の「もし」っていう曲が好きで、冒頭が“もし 余命僅かなら懸命に生きる”っていう歌詞から始まりますけど、自分も46歳になって「いつまで元気にやっていられるんだろう」とか、大切な人や好きな人とかにいつ会えなくなるか分からない、みたいなことをずっと……。
RYO：遠いとか忙しいとか言ってないで、やっぱり、会えるときに会ったほうがいいですね。
遠山：本当です。ただ、そう思っていても、忘れちゃったりするんですよ。
RYO：そうなんです。
遠山：だから、この「もし」を定期的に聴けば、“あ、そうだ”って思い出させてくれるなと思って。僕にとってはすごくありがたい存在の曲だなと思いました。こちらはどんな曲になっていますか？
RYO：おっしゃる通りでもあるし、やっぱり人間って、“ダメだ”と思ってやったらダメだし、“なんかいけるぞ”と思ったらいけちゃうみたいな、「心の持ちようで人生はどうにでもなる」みたいな感じのことを歌ったつもりです。あと、これはリーダーの大蔵くんが音を作って、僕がメインで最初（歌詞を）作った曲なので、俺らのなかで完結している感があって、結構好きです。
遠山：トラックもすごく幻想的で、それが、なんだか未来から言われているようにも聞こえて、めっちゃいいなと思いました。
次回1月31日（土）の放送は、4人組ポップスバンド・レトロリロンの涼音さん（Vo.＆Ag.）とmiriさん（Key.）をゲストに迎えてお届けします。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN
放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時：毎週土曜 13:00〜13:53
パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/
番組公式X：@JA_CDJ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12633
番組公式X：@JA_CDJ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12633