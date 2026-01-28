任天堂はマイニンテンドーストアで販売している「Nintendo Switch 2(日本語・国内専用)」と「Nintendo Switch 2(多言語対応)」について、2月6日午後以降より先着販売を行なうと発表した。なお、購入には別途定められた条件を満たす必要がある。

購入に必要な条件は、2025年12月21日23時59分時点で、Nintendo Switchのプレイ時間が50時間以上であること(体験版および無料ソフトを除く)。購入の際にNintendo Switch Onlineに加入している必要はない。

公式ストアアプリ「Nintendo Store」では、Switch 2本体を「ほしいものリスト」に登録していて、かつ購入条件を満たす人を対象に、販売開始時に通知を配信するとのこと。品切れ後も、在庫状況が整い次第、随時再販予定。

また、現在マイニンテンドーストアで購入できるSwitch 2本体は、ひとつのニンテンドーアカウントにつき、日本語・国内専用と多言語対応の2種類から各1台ずつに制限しているという。

そのため過去にマイニンテンドーストアで行なわれた抽選/招待販売で購入したSwitch 2と同じ種類のものを、今回の先着販売で購入することはできない。ただし「Nintendo Switch 2(日本語・国内専用)マリオカート ワールド セット」の購入歴は、Switch 2(日本語・国内専用)の購入歴には含まれない。