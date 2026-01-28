日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、Wake Rise BOXING FITNESS会長の和気慎吾氏（38）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。4月10日に再起戦が濃厚な那須川天心（26＝帝拳）の今後を語った。

世界2階級制覇のファン・フランシスコ・エストラーダ（35＝メキシコ）が海外メディアに「4月10日に東京で那須川選手と対戦する」と明言した。

実現すれば昨年11月のWBC世界バンタム級王座決定戦で井上拓真（大橋）にプロ初黒星を喫してからの再起戦になる。

和気氏のトレーナーを務めていたフレアボクシングジムの赤井祥彦会長は「負けられない。2連敗は那須川天心というブランドが許さない」とボクシング人生をかけた試合になると指摘した。

ただ、相手は世界2階級王者。和気氏は「厳しい戦いになる」と予想する。

この負けられない一戦に向けて、天心の父・弘幸氏、天心に幼少期からボクシング指導してきた元帝拳ジムトレーナーで、現GLOVES会長の葛西裕一氏が“チーム天心”入りする可能性も出てきた。

だが、和気氏は「（現トレーナーの）粟生（隆寛）さんの立場は？いろんな意見が入って天心が迷わないか心配」と指摘した。

赤井氏も同意。粟生氏は天心をボクシング転向時から指導した元世界2階級制覇王者で、ボクサーとしての格は国内屈指だ。

赤井氏は「天心はもっと粟生トレーナーと向き合った方がいい。（負けたから）今までやってきたことを否定することはない。純度を高めることも大事」と説明した。

この試合はWBC世界バンタム級挑戦者決定戦になる方向。5月の拓真戦の結果次第では井岡一翔（志成）VS 天心の可能性も浮上。いずれにしてもエストラーダ戦は天心が世界戦線に復帰するための大事な一戦となる。