俳優の岩城滉一（74）が23日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に、妻の結城アンナ（70）とともに出演。妻に内緒で出場したバイクレースについて明かした。

黒柳が「岩城さん、去年、バイクレースで優勝なさった…そのこと、ご存じなかったんだって？奥さま」と聞くと、岩城は「じつを言うと言ってなかったんです、俺。言えなくて」と明かした。

黒柳が「打ち合わせの時、出ちゃったんだって？その話が」と言うと、「そうなの。それで、その時に初めて知って『えっ！』って言われて。やべえと思ったんだけど、まあ彼女はあんまりそういうことも…」と打ち明けた。

今年の3月で75歳になるという岩城は、バイクレースについて「僕よりか年上はいないですね」と明かした。

そして黒柳が「その時、骨折なさったっていうの、奥さまに秘密だったっていうのが」と聞くと、「いや『ドアに挟まれて指折った』って言ったです」と答えた。

すると黒柳は「そうなの？ 本当に？ （ドアに挟まれて）と、言っていたけど、本当はレースの時？」と尋ね、「…に、ひっくり返っちゃって。雨が降ったので滑って転んだ時に、オートバイの下敷きになってたんですよ、指が。200キロ以上あるので。で、ちょっと、なんかもう、真っすぐにならなくなっちゃって」と説明した。

すると結城が「でも、あるだけいいじゃないね」と言い、岩城が「そうそう、そうそう。で、こういう感じなんですよ、あるからいいじゃないって」と笑った。