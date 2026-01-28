【銀座コージーコーナー】サンリオのキュートなコラボケーキ登場9個入り「スイーツコレクション」はノベルティ付き《予約受付中》

銀座コージーコーナーは、2026年1月23日から、サンリオとのコラボスイーツ「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」と「ハローキティのアップルケーキ」の予約受付を、全国の生ケーキ取扱店で開始しています。

かわいらしいビジュアルは春のお祝いにもおすすめ

サンリオのキャラクターとコラボしたキュートなスイーツが登場。ひなまつりやホワイトデー、春の贈りものにぴったりのラインアップです。

・＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）

世代を超えて愛されている「サンリオキャラクターズ」とコラボしたプチケーキです。

それぞれのキャラクターをイメージした、アップルカスタードクリームのタルトやプリン風味のロールケーキなどはどれもかわいらしく、思わず笑顔になるプチケーキが揃っています。

詰め合わせ内容は以下の通り。

【1】ハンギョドン：ソーダ風味ホイップクリームのケーキ

【2】ハローキティ：アップルカスタードクリームのタルト

【3】シナモロール：ヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ

【4】クロミ：ブルーベリー風味グラサージュとブルーベリークリームのココアタルト

【5】マイメロディ：ストロベリー風味グラサージュと練乳クリームのタルト

【6】けろけろけろっぴ：練乳ホイップクリームとメロン風味グラサージュのケーキ

【7】ポムポムプリン：プリン風味クリームとキャラメルホイップクリームのロールケーキ

【8】リトルツインスターズ：ソーダ風味ゼリー＆ピーチゼリー

【9】ポチャッコ：練乳クリームとキャラメルクリームのココアタルト

価格は3564円。販売期間は2月16日から3月15日頃までです。

さらに、「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」を購入した人は、キャラクターの紹介とケーキの味や見た目のポイントを紹介した「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」リーフレットがもらえます。

「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」のネット予約受付期間は、1月23日から3月10日までで、受取期間は2月16日から3月15日までです。

詳しくはネット予約サイトで確認できます。

・ハローキティのアップルケーキ

ひとりでも食べきりやすい、ハローキティのケーキ。りんごの爽やかな風味とチーズのスッキリとした後味がバランスのよい味わいです。

アップル風味のスポンジでアップルダイス入りのチーズ風味クリームをサンドし、ハローキティの好きな食べもの"ママが作ったアップルパイ"をイメージしたアップルカスタードクリームでハローキティの顔部分を仕上げています。

価格は777円。販売期間は2月16日から3月15日頃までです。

「ハローキティのアップルケーキ」は、ネット予約の対象ではありません。

なお、北海道・九州地方、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

サンリオコラボスイーツの詳細は、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662478

東京バーゲンマニア編集部