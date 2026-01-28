Appleは2026年1月26日、探せる範囲と見つけやすさを強化した「AirTag（第2世代）」を公式発表した。探知距離の拡大やBluetooth通信の改善、スピーカー音量の向上に加え、Apple Watchでの位置特定にも対応するなど、実用性を意識した進化を図っている。

価格は1個4,980円（税込）、4個入り16,980円（税込）で、価格帯は従来モデルと同じに据え置かれている。

製品概要 製品名：AirTag（第2世代）

価格：1個4,980円（税込）、4個入り16,980円（税込）

発売日：2026年1月末

探せる範囲を広げる新AirTag、基本設計は継承

Appleの新AirTagは、日常的な紛失防止アクセサリとしての基本設計を維持しつつ、「正確な場所を見つける」機能を前モデル比で最大50％遠方まで誘導できるように改良されたと公式発表している。この機能は触覚・視覚・聴覚のフィードバックを伴い、Appleの「Find My（探す）」ネットワークと連携することで活用するものだ。

新モデルでもサイズや基本機能は初代と変わらず、既存のアクセサリと共用可能で、ユーザーの移行負担を抑えている。

通信範囲拡大と見つけやすさを順当にアップデート

新AirTagは第2世代のUltra Wideband（UWB）チップを搭載し、従来モデルと比べて「正確な場所を見つける」機能で誘導できる距離が最大50％拡大したとしている。

さらにBluetoothチップも改善とスピーカー音量アップにより、AirTagの検出可能な通信範囲自体が広がり、持ち物が離れた場所にあるケースでもFind Myアプリでの位置表示精度の向上や物理的な発見のしやすさを向上させているとのこと。

Apple Watch対応でiPhoneを取り出さず探せる場面も

今回のアップデートで従来製品との大きな違いを挙げるなら、Apple Watch Series 9以降またはApple Watch Ultra 2以降のモデルで、「正確な場所を見つける」を利用できるようになった点だ。これにより、iPhoneを取り出さずに手首上で持ち物の位置をナビゲーションできるようになるだろう。

従来製品との比較まとめ

日常使いの実用性を重視

今回の進化点は、鍵や財布をちょくちょく探す必要がある人や、外出時にiPhoneを取り出しにくいシーンの多い人に向いているといえる。Bluetooth通信範囲や探知距離が拡大したことで、屋外の広い範囲でも位置情報を掴みやすくなる可能性があるためだ。

すでに初代AirTagを利用しているユーザーにとっては、探知距離や通知の改善をどれだけ体感できるかが買い替え判断のポイントになりそうだ。価格が据え置かれているため、日常の発見体験を向上させたい人には選択肢としての価値がある一方、初代で十分満足している層はApple Watchとの連携を判断基準に据えると良いかもしれない。

さらに進化したAirTagが、大切なアイテムを守ってくれるかも？

