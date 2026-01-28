【拡大画像へ】

KADOKAWAは、同社が運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、「嘆きの亡霊は引退したいオンラインくじVol.2」を2月4日12時から3月4日11時59分まで販売する。価格は1回770円。

景品となるのは、コミックス版の著者・蛇野らい氏による描き下ろしイラストを使用した特大タペストリーやアクリルプレートなど。

Xフォロー＆リポストキャンペーンを開催

【S賞：選べる！特大タペストリー（全4種）】【A賞：アクリルプレート（全4種）】【B賞：A3クリアポスター（全4種）】【C賞：ミニアクリルブロック（全10種）】【ミニ色紙（全16種）】

また、期間中にリポストキャンペーンとして、くじ引き堂のX公式アカウントをフォローとリポストをすると、抽選で3名に「D賞 ミニ色紙全16種セット」が当たるプレゼントキャンペーンも実施される。

おまけキャンペーン

「10連セット」を購入すると、「ハート型缶バッジ」1点がプレゼントされる。

【ブロマイド】