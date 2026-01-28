JRÅìÆüËÜ¡ÖÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÂç·¿ÌÏ·¿¤¬SC¥Õ¥§¥¢¤ËÅÐ¾ì¡¡ºåµÞºå¿ÀHD¤Ï¡ÖÇßÅÄºÆ³«È¯¡×¤ò¾ðÊóÈ¯¿®¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë
¡ÖÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÂç·¿ÌÏ·¿
2026Ç¯Á°È¾¤ÇÅ´Æ»³¦¶þ»Ø¤ÎÏÃÂê¤¬¡¢£³·î28Æü¤Ë¤Þ¤Á¤Ó¤é¤¤ò·Þ¤¨¤ëJRÅìÆüËÜ¤Î¡ÖÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡£¹°èÉÊÀî·÷Âçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÏÅÔ»ÔÀ¸³è¶¦ÁÏµòÅÀ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡£
¤½¤ÎÂç·¿ÌÏ·¿¤¬ËÜÊª¤è¤ê°ìÂÁá¤¯ÅÐ¾ì¡£
Âç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¼ç¤Ê»ÜÀß¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¡ÖÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥ï¡¼¡×¤È¥Û¥Æ¥ë¡¦½»Âð¤Î¡ÖÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥¿¥ï¡¼¡×¤Î£²Åï¡£
´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¡¡Âç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¥¢¥¦¥È¥â¡¼¥ë·¿¾¦¶È»ÜÀß¡ÖÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥º¡×¡¢ÄÂÂß½»Âð¡ÖÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£±Ä¶È¼ý±×¸«¹þ¤ß¤ÏÇ¯´ÖÌó130²¯±ß¡£
ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï·úÀßÃæ¤ÎÌÏÍÍ¤¬¾Ò²ðºÑ¤ß¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤ËËÜÊª´¶¤¬Áý¤·¤¿¤Î¤¬Âç·¿ÌÏ·¿¡£¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ¤ËÈæ¤Ù¡¢°ìÃÊ¤È¸½¼ÂÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£JRÅìÆüËÜ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê°ÜÆ°¡Ë¤ÈÃÏ°è¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¡Ø¿·¤·¤¤¤Þ¤Á¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤ÈPR¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
Âçºå¡¦¥¥¿¤Î¿·¤·¤¤¤Þ¤Á¡ÖÇßÅÄºÆ³«È¯¡×
´ØÀ¾·÷¤ÇÅ´Æ»·Ï¤ÎÂçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¤¬¡¢ºåµÞºå¿À¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤ÎÂçºå¡¦¥¥¿¤Ë¿·¤·¤¤¤Þ¤Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ÖÇßÅÄºÆ³«È¯¡×¤À¡£
2026Ç¯Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¼ÇÅÄ£±ÃúÌÜ·×²è¡×¡£Ä¹¤¯ÇßÅÄ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤À¤Ã¤¿¡¢Âçºå¿·ºåµÞ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÀ×ÃÏ¤òºÆ³«È¯¤·¤ÆÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë¤Ê¤É¤ò·úÀß¤¹¤ë¡£´ØÏ¢»ö¶È¤ò´Þ¤á¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤Î´°Î»»þ´ü¤Ï2030Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤È¤µ¤ì¤ë¡£
ÇßÅÄºÆ³«È¯¤ÇÅ´Æ»¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÏÃÂê¤Ï¡¢ºåµÞÂçºåÇßÅÄ±Ø¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¼ÖÎ¾Ää»ß°ÌÃÖ¤¬°ÜÆ°¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¡¢²ÄÆ°¼°¥Û¡¼¥àºô¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤ë¡£
ºåµÞºå¿ÀHD¤ÎÂç·¿ÌÏ·¿¤Ï¡¢ÂçºåÇßÅÄ±Ø¤äJRÂçºå±Ø¤òÄ»â×¡Ê¤Á¤ç¤¦¤«¤ó¡Ë¡£¤Þ¤µ¤Ëà¿·¤·¤¤ËàÅ·Ï°·²á¤Î»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡£
2026Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥È¥ìÃæÌî¡×¤â
Âç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¤äÇßÅÄºÆ³«È¯¤ÎÂç·¿ÌÏ·¿¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2026Ç¯£±·î21Æü¤«¤é£³Æü´Ö¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊSC¡Ë¤ÎÁí¹çÅ¸¼¨¡¦¾¦ÃÌ²ñ¡ÖSC¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥§¥¢2026¡×¡£ÆüËÜ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¶¨²ñ¡ÊSC¶¨¡Ë¤¬¼çºÅ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ä·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¸å±ç¤·¤¿¡£
SC¶¨¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2026Ç¯¤ÏÁ´¹ñ23»ÜÀß¤ÎSC¤¬³«¶È¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£Å´Æ»·Ï¤Ç¤Ï¡¢£³·î¤ÎÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢Ç¯Ëö¤Î12·î¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥È¥ìÃæÌî¡×¤¬Â³¤¯¡£Âç°æÄ®¡¢ÃæÌî¤È¤â¤Ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÏJRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥È¥ì¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸