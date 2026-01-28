MLBドジャースのムーキー・ベッツがNBA球宴に出演へ…セレブリティゲームのコーチに選出

NBAは1月28日、ザ・フォーラム（カリフォルニア州イングルウッド）にて開催される「2026 NBAオールスターウィークエンド」のセレブリティゲームにて、MLBロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツがコーチを務めることを発表した。

アメリカ出身で現在33歳のベッツは、大谷翔平や山本由伸らも所属するドジャース所属のプロ野球選手。これまでに首位打者やレギュラーシーズンMVP、ゴールドグラブ賞などを受賞した名手で、今シーズンはワールドシリーズ連覇に貢献した。

身長175センチと球界では小柄な部類だが、野球のみならず、ボウリング、アメリカンフットボール、バスケットボールの腕前もピカイチで、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』によると「マイナーリーグ時代に野球を諦めかけ、大学バスケットボールの道を追求することを検討していた」というエピソードもあるほどだ。

セレブリティゲームは、俳優や歌手、他競技のスター選手、インフルエンサーなどの著名人が参加するNBAオールスターウィークエンド内のイベント。過去にはジャスティン・ビーバーや俳優のローム・フリンなどが参加しており、今年は現時点でラッパーのグローリア、音楽プロデューサーのマスタードの参加が決まっている。

NBAオールスターウィークエンド初日の日本時間2月14日（現地時間13日）に開催される一戦で、“コーチ”ベッツはどのような形でイベントを盛り上げるのか。類まれな才能を持つスターの一挙手一投足に注目だ。

【動画】ムーキー・ベッツがバスケをプレーしている様子