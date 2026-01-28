WATWINGが、2月25日にリリースするニューアルバム『honest』の詳細と、全4形態それぞれのジャケット写真を公開した。

（関連：【画像あり】WATWING、ニューアルバム『honest』全4形態のジャケット写真）

本作は、2023年8月にリリースされた1stアルバム『Where』以来、約2年半ぶりとなるニューアルバムに。アルバムおよび全国ツアーのタイトルにも掲げられているテーマは“本音”。WATWINGの“今”を映し出す楽曲群に加え、メンバー6人それぞれが1曲ずつ制作に携わったメンバープロデュース楽曲を収録し、今作に込めた想いや等身大の感情をリアルに表現した作品となっている。メンバー個々のアーティスト性が際立つと同時に、グループとしての表現力の進化も強く感じさせる1枚だ。

公開されたジャケット写真は、通常盤、映像付き形態（DVD／Blu-ray）、フォトブック付き初回生産限定盤の全4形態となり、それぞれ異なるビジュアルを採用。“honest＝本音”というテーマのもと、メンバーの自然体な表情や現在地を切り取ったビジュアルとなっており、作品の世界観をより鮮明に伝えている。

また、アルバム収録曲の中から、RIP SLYMEのPESが手がけた書き下ろし楽曲「ナニワナビー」が、2月4日に先行配信されることも決定。“自分は何者になりたいのか”をテーマに、迷いながらも前に進もうとする等身大の気持ちを描いた本楽曲は、軽快でノリの良いビートに肩の力を抜いたラップが重なり、随所にテンポチェンジや言葉遊びのギミックを効かせた、PESならではの遊び心とメッセージ性が詰まった1曲に仕上がっている。

本作には、9月3日配信の「KEEP IT GOING ON」、11月19日配信の「Be Real」、12月25日配信の「Home」、今回先行配信となる「ナニワナビー」を含む全13曲を収録。髙橋颯プロデュース楽曲「FIRE BURN」には湘南乃風のHAN-KUN、福澤希空プロデュース楽曲「いいね」には東京ゲゲゲイのMIKEY、古幡亮プロデュース楽曲「B.O.T」および古幡亮と鈴木曉が共同プロデュースした「Gnarly」にはDURDNのSHINTAが参加。クリエイター陣のプロデュースにより、WATWINGの音楽的レンジをさらに広げる内容となっている。

映像作品には「KEEP IT GOING ON」「ナニワナビー」などのMVに加え、本アルバムでのみ初公開となる「Home」のMVや、制作の裏側を追ったドキュメント映像、ライブ映像を収録。すべての形態に初回特典として、トレーディングカード（全2種中ランダム1種）が封入される。

さらに、本作のリリースを記念し、各地でのリリースイベントおよびオンライントークイベントの開催も決定。オンライントークイベントは、明日20時より先行販売がスタート予定となっている。各イベントの詳細は、公式サイトおよびSNSにて順次発表予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）