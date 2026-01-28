出汁もコンソメもゆで汁も使わない！ 水で煮るだけ！ 定番を超えるおいしさのKEITA流「トマトなしアマトリチャーナ」
レストラン級のおいしさ！ にもかかわらず、食材も手間も最小限でOK。その秘密は「水で食材の旨みを引き出す」ことにありました。
「主役の食材はひとつ。そして水で煮込むだけ」という独特の調理スタイルが多くの共感を呼んでいる、料理家のKEITAさん。北イタリアで修行した経験から生み出されたミニマムな絶品レシピの数々は、どれも驚くほどのおいしさです。
早速、作り方をご紹介します！
■豚肉に塩をまぶすだけの即席パンチェッタで旨み爆発！ 「トマトなしアマトリチャーナ」
パンチェッタと聞くと、ちょっとハードルが高そう…。そんな心配は要りません。素材を炒める10分ほど前に豚肉に塩を振っておくだけでとても手軽。ですが、買ってきたベーコンを使うよりも料理上手になれた気分。そして、やはりおいしさもアップ。日々の家ごはんはもちろん、おもてなしにも向く便利なレシピです。
まずは準備する材料から。
コクのあるソースには太めのスパゲットーニ（2.1mm）がKEITAさんのおすすめです。
材料（1人分）
スパゲットーニ……70g
豚ばらブロック肉……60g
ローズマリー（みじん切り）……1/2枝分
玉ねぎ……1/8個
ケッパー……10g
パルミジャーノ・レッジャーノ……適量
塩……適量
黒こしょう……適量
オリーブオイル……10ml
水……150ml
作り方
1 豚肉は1cm角の拍子切りにし、塩、黒こしょう、ローズマリーをまぶして常温で10分ほど置く。玉ねぎは薄くスライスする。
2 フライパンにオリーブオイルと1の豚肉を入れて中火で焼き色がつくまで炒める。この時、触りすぎないことが大切。
3 玉ねぎを加えてしんなりするまで炒め、ケッパー、水を加えて弱火で10分煮込む。
4 塩を加えたお湯（塩分濃度1％）でゆであげたスパゲットーニを加えて混ぜ合わせる。
5 塩、黒こしょうで味を調えて器に盛りつける、パルミジャーノ・レッジャーノを削り、黒こしょうをかけて完成。
★メモ★
・ソースで煮詰めることを踏まえてパスタのゆで時間は表示時間よりも1分短く。硬めにゆであげます。
・たっぷり注いだ水の量がひたひたになるまで煮詰めるのがコツ！です。
（1）水を投入して…
（2）これくらいまで煮詰める！
文＝薄葉亜希子
【著者プロフィール】
KEITA
Instagram（@keitacooks）を中心に、季節の食材を使い、調味料や手順を極力そぎ落とした「余白のあるレシピ」を発信。出汁もゆで汁も使わないのに、驚くほどおいしくなる調理スタイルが話題を呼ぶ。数多くの企業へのレシピ提供や料理教室も行う。
※本記事はKEITA著の書籍『素材と水で仕上げる超絶品パスタ 手間と食材は最小限！』から一部抜粋・編集しました。
著＝KEITA／『素材と水で仕上げる超絶品パスタ 手間と食材は最小限！』