ºÇ¶á¤Ï¤Û¤«¤ÎÎµ¿Í¤È¤Ä¤ë¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¡£»ä¡¢¤â¤·¤«¤·¤ÆÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤ë¡©¡¿Îµ¿Í¤ÎÎÙ¿Í2¡Ê7¡Ë
ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Îµ¿Í¤ÎÎ±³ØÀ¸¡¦¥Û¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¿À¡¹¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤½¤Ã¤«¤·¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÅ·Á³¡£³ØÀ¸ÎÀ¤ÇÀ¤ÏÃ¾Æ¤¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¡¦Åã»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÙ¤Ë±Û¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤è¤¯°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¤º¤Ä¡Ö¤ª¤È¤Ê¤ê¤µ¤ó¡×°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿2¿Í¡£¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢µö¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤äÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ä!? Âç³Ø¤ÎÃç´Ö¤ä¤Û¤«¤ÎÎµ¿Í¤¿¤Á¤È¤âÍí¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À³Ú¤·¤¤¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¡£¾Ð¤¨¤ë¤Î¤Ë¿´¤ËÝî¤ß¤ë!?¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼°ÛÊ¸²½¸òÎ®¥³¥á¥Ç¥£¡ØÎµ¿Í¤ÎÎÙ¿Í2¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï°²Ìî¤Ò¤«¤¬¤ßÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÎµ¿Í¤ÎÎÙ¿Í2¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á°²Ìî¤Ò¤«¤¬¤ß¡¿¡ØÎµ¿Í¤ÎÎÙ¿Í2¡Ù