¡ÖÀµÄ¾¡¢²Æ¤Ë¤Ï°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡ÈÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¡É¤ËÌÀ°Å¡ÄÂÔË¾¤Î¥ê¡¼¥°½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¸Å¶¶µü¸è¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤¬¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸º¤ë¡×¤È¸½ÃÏµ¼Ô¤¬»ØÅ¦¤·¤¿ÍýÍ³¡¡¿·²ÃÆþMF¤Ï¡Ö¤â¤¦´ÆÆÄ¤Î¹½ÁÛ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤ÎÂè29Àá¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö£±·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸Å¶¶µü¸è¡¢´äÅÄÃÒµ±¡¢Æ£ËÜ´²Ìé¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÀ¥¸Å¼ù¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥¯¡¦¥·¥Æ¥£¤¬ÂÐÀï¡£´äÅÄ¤ÈÀ¥¸Å¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£´äÅÄ¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¼çÀï¾ì¤À¤Ã¤¿¥Ü¥é¥ó¥Á¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎµåºÝ¤Î¶¯¤µ¤ä¼éÈ÷ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶·â»²²Ã¤â¤ß¤»¤ë¥Ý¥ê¥Ð¥ì¥ó¥È¤µ¤òÈ¯´ø¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤ÏÃæ±û¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¡Ö¸µ¡¹¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤Ë¤â¸ÍÏÇ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À¥¸Å¤Ï¥¹¥È¡¼¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÀèÈ¯¤Îµ¡²ñ¤ò³Î¼Â¤ËÁý¤ä¤·¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤â´Þ¤á¤ë¤È¥ê¡¼¥°Àï28»î¹ç¤È¤Û¤ÜÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¤Þ¤º´äÅÄ¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥¯¤Î10ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¡¢¹¶·â¤Î³Ë¤òÃ´¤¦¥Ú¡¦¥¸¥å¥Î¤ò´°àú¤ËÉõ¤¸¤ë¤È¡¢42Ê¬¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òÃæ±û¤ÇÆ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°£²ÆÀÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢À¥¸Å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÁ°Àþ¤«¤é¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¡Ö¥×¥ì¥¹¹çÀï¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤¬Â¿ÍÑ¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Æ¬¤Î¾å¤òÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡£»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë½Ä¥Ñ¥¹¤ä¥²¡¼¥à¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥¹¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤¦¾ìÌÌ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¡¢ËÜÎÎ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥í¥Ó¥ó¥º´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¿®Íê¤Î¹â¤µ¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡¡¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ÎÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤ÎÌÀ°Å¤âÊ¬¤«¤ì¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥¯¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢81Ê¬¤Ë¸Å¶¶¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤â¸«¤»¾ì¤òºî¤ì¤º¡£Æ£ËÜ¤â½ÐÈÖ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¡¢´éÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ÎÃÏ¸µ»æµ¼Ô¤Ë¡¢20Æü¤Î¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¥¤Àï¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¥ê¡¼¥°½é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¸Å¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢É½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¡¢¡ÖÈà¤ÎÎ©¾ì¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»î¹ç¤Î£´ÆüÁ°¤Ë21ºÐ¤ÎFW¥¢¥¦¥°¥¹¥È¡¦¥×¥ê¥¹¥¯¤¬£µÇ¯È¾¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢º£Àá¤Ë¤ÏÁáÂ®¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£³Áª¼ê¤¬¿·²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤µ¤é¤ËÁª¼ê¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¿Ê¤á¤ë¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥ç¥¦¥´¤Ï¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆÀÅÀµ¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ä¤ê¤Ï½Ð¾ì»þ´Ö¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸º¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë¤«...¡£¤À¤¬ÀµÄ¾¡¢²Æ¤Ë¤Ï°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡×
¡¡Æ±µ¼Ô¤Î»ØÅ¦¤¬ÅªÃæ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ÎºÇ½é¤Î¸òÂå¥«¡¼¥É¤Ï¸Å¶¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥×¥ê¥¹¥¯¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¸Å¶¶¤ÈÆ±¤¸¤¯º£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿MF¤ÎÆ£ËÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¿·²ÃÆþÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¼«Á³¤È²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÅß¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤¦´ÆÆÄ¤Î¹½ÁÛ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄÏ¤ß¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´äÅÄ¤À¤±¤À¡£¤¿¤À¡¢¸Å¶¶¤ÈÆ£ËÜ¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¡ÖµÕ½±¡×¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
