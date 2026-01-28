28日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比230円安の5万3470円と急落。日経平均株価の現物終値5万3358.71円に対しては111.29円高。出来高は2166枚となっている。



TOPIX先物期近は3511ポイントと前日比25.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.49ポイント安で推移。





○主要先物価格・19時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 53470 -230 2166

日経225mini 53470 -220 46434

TOPIX先物 3511 -25.5 4454

JPX日経400先物 31680 -220 194

グロース指数先物 685 -5 495

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

