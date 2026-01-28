　28日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比230円安の5万3470円と急落。日経平均株価の現物終値5万3358.71円に対しては111.29円高。出来高は2166枚となっている。

　TOPIX先物期近は3511ポイントと前日比25.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.49ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53470　　　　　-230　　　　2166
日経225mini 　　　　　　 53470　　　　　-220　　　 46434
TOPIX先物 　　　　　　　　3511　　　　 -25.5　　　　4454
JPX日経400先物　　　　　 31680　　　　　-220　　　　 194
グロース指数先物　　　　　 685　　　　　　-5　　　　 495
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース