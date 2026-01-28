長岡市で開催される野外音楽イベント『ながおか 米百俵フェス』が5月に開催することになり、日向坂46など出演アーティストが発表されました。



アーティストのライブや花火・そして食で盛り上がる『ながおか 米百俵フェス』。2025年から国営越後丘陵公園に場所を移し、開催時期を5月に変更しました。



第一弾のアーティストとして、日向坂46やWacciなどの出演が発表されました。



■米百俵フェス 北牧裕幸総合プロデューサー

「第二弾・第三弾とアーティスト発表は続くが、本当に皆さんもあっと驚くような国民的なアーティストの交渉も山場を迎えているので、ぜひ楽しみにお待ちいただければ。」



開催は5月23日(土)・24日(日)の2日間で、4万人の来場者を見込んでいます。すでに早割りのチケットが販売されているということです。